20 вариантов начинок для конвертиков из лаваша

В этой подборке начинок каждый найдет для себя вкусное решение.

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Отличная закуска, приятное дополнение к праздничному столу или дружеским посиделкам, быстрый, простой и универсальный перекус – все это про конвертики из лаваша.

Основа: полоски лаваша, смазанные кетчупом и майонезом по вкусу.

Начинки:

Копченная колбаса, помидор, сыр

Жареная курица (любая часть), лук, сыр

Жареная курица, грибы, сыр

Говяжий фарш и лук обжарить вместе, сыр

Ветчина, сыр

Сырная начинка, можно взять несколько видом сыров (гауда, брынза и т.д.)

Жареная курица с луком, ананас консервированный, сыр

Крабовые палочки, консервированная кукуруза, сыр

Жареное куриное филе, сладкий перец

Отварное филе, соленые огурцы, свежие помидоры

Сыр, консервированная/отварная фасоль

Куриное филе, сыр, кукуруза, рис (без кетчупа)

Без кетчупа и майонеза:

Творог, зеленый лук

Творог, твердый сыр

Красная рыба, авокадо, огурец

Творожный сыр, петрушка, помидор

Фета, твердый сыр, зелень по вкусу

Сладкие начинки:

Яблоко, корица, сахар, сливочное масло (выложить поверх масла и сложить конвертик)

Творог, банан, сахар по вкусу

Грецкие орехи (можно предварительно обжарить), сахар

Напомним, рецепт сочных куриных голеней в лаваше.