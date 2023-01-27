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Еда

20 вариантов начинок для конвертиков из лаваша

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Фото: Getty Images | Конвертики из лаваша

В этой подборке начинок каждый найдет для себя вкусное решение.

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Отличная закуска, приятное дополнение к праздничному столу или дружеским посиделкам, быстрый, простой и универсальный перекус – все это про конвертики из лаваша.

Основа: полоски лаваша, смазанные кетчупом и майонезом по вкусу.

Начинки:

  • Копченная колбаса, помидор, сыр
  • Жареная курица (любая часть), лук, сыр
  • Жареная курица, грибы, сыр
  • Говяжий фарш и лук обжарить вместе, сыр
  • Ветчина, сыр
  • Сырная начинка, можно взять несколько видом сыров (гауда, брынза и т.д.)
  • Жареная курица с луком, ананас консервированный, сыр
  • Крабовые палочки, консервированная кукуруза, сыр
  • Жареное куриное филе, сладкий перец
  • Отварное филе, соленые огурцы, свежие помидоры
  • Сыр, консервированная/отварная фасоль
  • Куриное филе, сыр, кукуруза, рис (без кетчупа)

Без кетчупа и майонеза:

  • Творог, зеленый лук
  • Творог, твердый сыр
  • Красная рыба, авокадо, огурец
  • Творожный сыр, петрушка, помидор
  • Фета, твердый сыр, зелень по вкусу

Сладкие начинки:

  • Яблоко, корица, сахар, сливочное масло (выложить поверх масла и сложить конвертик)
  • Творог, банан, сахар по вкусу
  • Грецкие орехи (можно предварительно обжарить), сахар

Напомним, рецепт сочных куриных голеней в лаваше.