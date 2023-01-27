Еда
20 вариантов начинок для конвертиков из лаваша
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В этой подборке начинок каждый найдет для себя вкусное решение.
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Отличная закуска, приятное дополнение к праздничному столу или дружеским посиделкам, быстрый, простой и универсальный перекус – все это про конвертики из лаваша.
Основа: полоски лаваша, смазанные кетчупом и майонезом по вкусу.
Начинки:
- Копченная колбаса, помидор, сыр
- Жареная курица (любая часть), лук, сыр
- Жареная курица, грибы, сыр
- Говяжий фарш и лук обжарить вместе, сыр
- Ветчина, сыр
- Сырная начинка, можно взять несколько видом сыров (гауда, брынза и т.д.)
- Жареная курица с луком, ананас консервированный, сыр
- Крабовые палочки, консервированная кукуруза, сыр
- Жареное куриное филе, сладкий перец
- Отварное филе, соленые огурцы, свежие помидоры
- Сыр, консервированная/отварная фасоль
- Куриное филе, сыр, кукуруза, рис (без кетчупа)
Без кетчупа и майонеза:
- Творог, зеленый лук
- Творог, твердый сыр
- Красная рыба, авокадо, огурец
- Творожный сыр, петрушка, помидор
- Фета, твердый сыр, зелень по вкусу
Сладкие начинки:
- Яблоко, корица, сахар, сливочное масло (выложить поверх масла и сложить конвертик)
- Творог, банан, сахар по вкусу
- Грецкие орехи (можно предварительно обжарить), сахар
Напомним, рецепт сочных куриных голеней в лаваше.