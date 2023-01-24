Сытный ужин. Рецепт сочных куриных голеней в лаваше
Вместо голеней можно взять любое другое мясо курицы.
Если раздумываете, что вкусного и оригинального приготовить на ужин, предлагаем попробовать куриные ножки в лаваше по рецепту кулинарного блогера под ником lavash_rulit. Хрустящая корочка, сочное мясо со специями и непередаваемый аромат сделают прием пищи настоящим праздником.
Куриные ножки в лаваше
Ингредиенты:
- Голени куриные – 7 шт. Вместо ножек можно взять любые части курицы.
- Сметана – 50 гр;
- Соль, перец, кориандр;
- Копченая паприка;
- Прованские травы;
- Лаваш;
- Молоко – 70 гр;
- Сыр – 70 гр.
Способ приготовления:
Куриное мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, сложить в глубокую миску. Туда же добавить сметану, соль, перец и прованские травы. Все хорошо перемешать, чтобы ножки полностью покрылись маринадом.
Лаваш разрезать ножницами на полоски и прямоугольники.
В миску налить молоко. Нарезанный лаваш смачивать в молоке с обеих сторон и выкладывать в форму для запекания.
Сначала закрыть дно формы прямоугольниками лаваша, а затем разложить лаваш, нарезанный полосками, так, чтобы края его свисали за пределы формы.
На лаваш выложить кусочки курицы, накрыть свисающими краями лаваша.
Форму накрыть фольгой и поставить куриные ножки в лаваше в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 35-40 минут, после чего снять фольгу и вернуть форму в духовку на 10 минут. Затем снова достать, посыпать сыром и запекать курицу с сыром еще несколько минут, чтобы расплавился сыр.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.