Сытный ужин. Рецепт сочных куриных голеней в лаваше

Вместо голеней можно взять любое другое мясо курицы.

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Если раздумываете, что вкусного и оригинального приготовить на ужин, предлагаем попробовать куриные ножки в лаваше по рецепту кулинарного блогера под ником lavash_rulit. Хрустящая корочка, сочное мясо со специями и непередаваемый аромат сделают прием пищи настоящим праздником.

Куриные ножки в лаваше

Ингредиенты:

Голени куриные – 7 шт. Вместо ножек можно взять любые части курицы.

Сметана – 50 гр;

Соль, перец, кориандр;

Копченая паприка;

Прованские травы;

Лаваш;

Молоко – 70 гр;

Сыр – 70 гр.

Способ приготовления:

Куриное мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, сложить в глубокую миску. Туда же добавить сметану, соль, перец и прованские травы. Все хорошо перемешать, чтобы ножки полностью покрылись маринадом.

Лаваш разрезать ножницами на полоски и прямоугольники.

В миску налить молоко. Нарезанный лаваш смачивать в молоке с обеих сторон и выкладывать в форму для запекания.

Сначала закрыть дно формы прямоугольниками лаваша, а затем разложить лаваш, нарезанный полосками, так, чтобы края его свисали за пределы формы.

На лаваш выложить кусочки курицы, накрыть свисающими краями лаваша.

Форму накрыть фольгой и поставить куриные ножки в лаваше в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 35-40 минут, после чего снять фольгу и вернуть форму в духовку на 10 минут. Затем снова достать, посыпать сыром и запекать курицу с сыром еще несколько минут, чтобы расплавился сыр.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.