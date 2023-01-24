Ситна вечеря. Рецепт соковитих курячих гомілок у лаваші

Замість гомілок можна взяти будь-яке інше м'ясо курки.

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Якщо роздумуєте, що смачне та оригінальне приготувати на вечерю, пропонуємо скуштувати курячі ніжки у лаваші за рецептом кулінарного блогера під ніком lavash_rulit. Хрумка скоринка, соковите м'ясо зі спеціями та неймовірний аромат зроблять їжу справжнім святом.

Курячі ніжки в лаваші

Складові:

Гомілки курячі – 7 шт. Замість ніжок можна взяти будь-які частини курки;

Сметана – 50 г;

Сіль, перець, коріандр;

Копчена паприка;

Прованські трави;

Лаваш;

Молоко – 70 г;

Сир – 70 г.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо помити, обсушити паперовим рушником, скласти в глибоку миску. Туди ж додати сметану, сіль, перець та прованські трави. Все добре перемішати, щоб ніжки повністю вкрилися маринадом.

Лаваш розрізати ножицями на смужки та прямокутники.

У миску налити молоко. Нарізаний лаваш змочувати в молоці з обох боків та викладати у форму для запікання.

Спочатку закрити дно форми прямокутниками лаваша, а потім розкласти лаваш, нарізаний смужками, щоб краї його звисали за межі форми.

На лаваш викласти шматочки курки, накрити краями лаваша, що звисають.

Форму накрити фольгою і поставити курячі ніжки у лаваші в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 35-40 хвилин, після чого зняти фольгу і повернути форму в духовку на 10 хвилин. Потім знову дістати, посипати сиром і запікати курку з сиром ще кілька хвилин, щоб сир розплавився.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.