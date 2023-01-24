Ситна вечеря. Рецепт соковитих курячих гомілок у лаваші
Замість гомілок можна взяти будь-яке інше м'ясо курки.
Якщо роздумуєте, що смачне та оригінальне приготувати на вечерю, пропонуємо скуштувати курячі ніжки у лаваші за рецептом кулінарного блогера під ніком lavash_rulit. Хрумка скоринка, соковите м'ясо зі спеціями та неймовірний аромат зроблять їжу справжнім святом.
Курячі ніжки в лаваші
Складові:
- Гомілки курячі – 7 шт. Замість ніжок можна взяти будь-які частини курки;
- Сметана – 50 г;
- Сіль, перець, коріандр;
- Копчена паприка;
- Прованські трави;
- Лаваш;
- Молоко – 70 г;
- Сир – 70 г.
Спосіб приготування:
Куряче м'ясо помити, обсушити паперовим рушником, скласти в глибоку миску. Туди ж додати сметану, сіль, перець та прованські трави. Все добре перемішати, щоб ніжки повністю вкрилися маринадом.
Лаваш розрізати ножицями на смужки та прямокутники.
У миску налити молоко. Нарізаний лаваш змочувати в молоці з обох боків та викладати у форму для запікання.
Спочатку закрити дно форми прямокутниками лаваша, а потім розкласти лаваш, нарізаний смужками, щоб краї його звисали за межі форми.
На лаваш викласти шматочки курки, накрити краями лаваша, що звисають.
Форму накрити фольгою і поставити курячі ніжки у лаваші в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 35-40 хвилин, після чого зняти фольгу і повернути форму в духовку на 10 хвилин. Потім знову дістати, посипати сиром і запікати курку з сиром ще кілька хвилин, щоб сир розплавився.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.