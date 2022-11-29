Курка у вершково-сирному соусі: покроковий рецепт
М'ясо, приготоване у такий спосіб, виходить дуже ніжним, а соус зробить будь-який гарнір неймовірно смачним.
Смачна курочка — найкраща страва на вечерю, а також як варіант частування на святковий стіл. Рекомендуємо приготувати у вершково-сирному соусі та здивувати близьких неймовірно апетитним частуванням.
Курка у вершково-сирному соусі
Складові:
- Спагетті — 1 упаковка;
- Філе курячого стегна — 3 шт.;
- Борошно — 80 г;
- Молоко — 130 мл;
- Сир плавлений — 1-2 ст. л;
- Печериці свіжі — 6 шт.;
- Сіль до свого смаку;
- Часник – 2 зубчики;
- Універсальна приправа — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
М'ясо нарізати на невеликі шматочки, обваляти в борошні та обсмажити на сковороді з олією до золотистого кольору, після чого перекласти м'ясо зі сковорідки в окремий посуд.
Гриби порізати пластинками і разом із порізаним часником обсмажити до золотистого кольору, після чого туди ж відправити обсмажене раніше м'ясо курки, посолити, поперчити, залити молоком, посипати приправою та додати вершковий сир. Все добре перемішати до однорідного стану соусу та протушкувати до готовності.
Як гарнір подати відварені в підсоленій воді спагетті. При подачі на них викласти м'ясо та полити соусом.
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