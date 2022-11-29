Курка у вершково-сирному соусі: покроковий рецепт

М'ясо, приготоване у такий спосіб, виходить дуже ніжним, а соус зробить будь-який гарнір неймовірно смачним.

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Смачна курочка — найкраща страва на вечерю, а також як варіант частування на святковий стіл. Рекомендуємо приготувати у вершково-сирному соусі та здивувати близьких неймовірно апетитним частуванням.

Курка у вершково-сирному соусі

Складові:

Спагетті — 1 упаковка;

Філе курячого стегна — 3 шт.;

Борошно — 80 г;

Молоко — 130 мл;

Сир плавлений — 1-2 ст. л;

Печериці свіжі — 6 шт.;

Сіль до свого смаку;

Часник – 2 зубчики;

Універсальна приправа — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати на невеликі шматочки, обваляти в борошні та обсмажити на сковороді з олією до золотистого кольору, після чого перекласти м'ясо зі сковорідки в окремий посуд.

Гриби порізати пластинками і разом із порізаним часником обсмажити до золотистого кольору, після чого туди ж відправити обсмажене раніше м'ясо курки, посолити, поперчити, залити молоком, посипати приправою та додати вершковий сир. Все добре перемішати до однорідного стану соусу та протушкувати до готовності.

Як гарнір подати відварені в підсоленій воді спагетті. При подачі на них викласти м'ясо та полити соусом.

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