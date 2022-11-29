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Еда

Курица в сливочно-сырнном соусе: пошаговый рецепт

курица в соусе
Фото: Getty | Лучше всего такая курочка подойдет к спагетти

Приготовленное таким способом мясо получается очень нежным, а соус сделает любой гарнир невероятно вкусным.

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Вкусная курочка – лучшее блюдо на ужин, а также как вариант угощения на праздничный стол. Рекомендуем приготовить в сливочно-сырном соусе и удивить близких невероятно аппетитным угощением.

Курица в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты:

  • Спагетти – 1 упаковка;
  • Филе куриного бедра – 3 шт.
  • Мука – 80 гр;
  • Молоко – 130 мл;
  • Сыр плавленный – 1-2 ст. л;
  • Шампиньоны свежие – 6 шт;
  • Соль – по вкусу;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Универсальная приправа – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо нарезать на небольшие кусочки, обвалять в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, после чего переложить мясо со сковородки в отдельную посуду.

Грибы порезать пластинками и вместе с порезанным чесноком обжарить до золотистого цвета, после чего туда же отправить обжаренное ранее мясо курицы, посолить, поперчить, залить молоком, посыпать приправой и добавить сливочный сыр. Все хорошо перемешать до однородного состояния соуса и протушить до готовности.

В качестве гарнира подать отваренные в подсоленной воде спагетти. При подаче на них выложить мясо и полить соусом.

Напомним, как приготовить куриные окорочка по-французски и салат с куриными сердечками.