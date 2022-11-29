Курица в сливочно-сырнном соусе: пошаговый рецепт
Приготовленное таким способом мясо получается очень нежным, а соус сделает любой гарнир невероятно вкусным.
Вкусная курочка – лучшее блюдо на ужин, а также как вариант угощения на праздничный стол. Рекомендуем приготовить в сливочно-сырном соусе и удивить близких невероятно аппетитным угощением.
Курица в сливочно-сырном соусе
Ингредиенты:
- Спагетти – 1 упаковка;
- Филе куриного бедра – 3 шт.
- Мука – 80 гр;
- Молоко – 130 мл;
- Сыр плавленный – 1-2 ст. л;
- Шампиньоны свежие – 6 шт;
- Соль – по вкусу;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Универсальная приправа – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Мясо нарезать на небольшие кусочки, обвалять в муке и обжарить на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, после чего переложить мясо со сковородки в отдельную посуду.
Грибы порезать пластинками и вместе с порезанным чесноком обжарить до золотистого цвета, после чего туда же отправить обжаренное ранее мясо курицы, посолить, поперчить, залить молоком, посыпать приправой и добавить сливочный сыр. Все хорошо перемешать до однородного состояния соуса и протушить до готовности.
В качестве гарнира подать отваренные в подсоленной воде спагетти. При подаче на них выложить мясо и полить соусом.
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