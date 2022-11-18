Салат с куриными сердечками и морковкой: яркое блюдо из доступных ингредиентов
Куриные сердечки – хорошая основа для сытного салата.
Вкусный и сытный салат – желанное блюдо на любом столе. Для этого не обязательно ждать гостей, можно порадовать и домочадцев на ужин или на обед. Предлагаем приготовить бюджетный салат с морковкой и куриными сердечками.
Салат с куриными сердечками
Ингредиенты:
- Куриные сердечки – 500 гр;
- Морковь – 500 гр;
- Лук – 150 гр;
- Майонез – 4 ст. л;
- Растительное масло для жарки;
- Соль, черный перец по вкусу.
Для маринада:
- Вода – 0,5 стак;
- Уксус (5%) – 0,5 стак;
- Сахар – 0,5 стак;
- Соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Все составляющие для приготовления маринада смешать. Лук нарезать кольцами, если большая луковица, то можно полукольцами, и залить маринадом на час.
Куриные сердечки отварить в подсоленной воде и нарезать для салата соломкой. Морковь натереть на терке для корейской морковки, чтобы получились длинные тонкие полоски. Обжарить морковь на сковороде с добавлением растительного масла.
Слить маринад с лука, смешать лук с морковью и куриными сердечками, все заправить майонезом. Соль и перец добавить по своему вкусу.
Для разнообразия меню также можно приготовить салат "Венеция" или классический греческий салат.