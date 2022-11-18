Салат с куриными сердечками и морковкой: яркое блюдо из доступных ингредиентов

Куриные сердечки – хорошая основа для сытного салата.

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Вкусный и сытный салат – желанное блюдо на любом столе. Для этого не обязательно ждать гостей, можно порадовать и домочадцев на ужин или на обед. Предлагаем приготовить бюджетный салат с морковкой и куриными сердечками.

Салат с куриными сердечками

Ингредиенты:

Куриные сердечки – 500 гр;

Морковь – 500 гр;

Лук – 150 гр;

Майонез – 4 ст. л;

Растительное масло для жарки;

Соль, черный перец по вкусу.

Для маринада:

Вода – 0,5 стак;

Уксус (5%) – 0,5 стак;

Сахар – 0,5 стак;

Соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все составляющие для приготовления маринада смешать. Лук нарезать кольцами, если большая луковица, то можно полукольцами, и залить маринадом на час.

Куриные сердечки отварить в подсоленной воде и нарезать для салата соломкой. Морковь натереть на терке для корейской морковки, чтобы получились длинные тонкие полоски. Обжарить морковь на сковороде с добавлением растительного масла.

Слить маринад с лука, смешать лук с морковью и куриными сердечками, все заправить майонезом. Соль и перец добавить по своему вкусу.

Для разнообразия меню также можно приготовить салат "Венеция" или классический греческий салат.