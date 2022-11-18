Салат з курячими сердечками та морквою: яскрава страва з доступних інгредієнтів
Курячі сердечка — хороша основа для ситного салату.
Смачний та ситний салат – бажана страва на будь-якому столі. Для цього не обов'язково чекати на гостей, можна порадувати і домочадців на вечерю або на обід. Пропонуємо приготувати бюджетний салат з морквою та курячими сердечками.
Салат з курячими серцями
Складові:
- Курячі серця — 500 г;
- Морква – 500 г;
- Цибуля – 150 г;
- Майонез – 4 ст. л.;
- Рослинна олія для смаження;
- Сіль, чорний перець до смаку.
Для маринаду:
- Вода – 0,5 ст.;
- Оцет (5%) – 0,5 ст.;
- Цукор – 0,5 ст.;
- Сіль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Усі складові для приготування маринаду змішати. Цибулю нарізати кільцями, якщо велика цибулина, то можна пів кільцями і залити маринадом на годину.
Курячі серця відварити в підсоленій воді і нарізати для салату соломкою. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, щоб вийшли довгі тонкі смужки. Обсмажити моркву на сковороді з додаванням олії.
Злити маринад із цибулі, змішати цибулю з морквою та курячими серцями, все заправити майонезом. Сіль та перець додати до свого смаку.
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