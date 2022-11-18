Салат з курячими сердечками та морквою: яскрава страва з доступних інгредієнтів

Курячі сердечка — хороша основа для ситного салату.

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Смачний та ситний салат – бажана страва на будь-якому столі. Для цього не обов'язково чекати на гостей, можна порадувати і домочадців на вечерю або на обід. Пропонуємо приготувати бюджетний салат з морквою та курячими сердечками.

Салат з курячими серцями

Складові:

Курячі серця — 500 г;

Морква – 500 г;

Цибуля – 150 г;

Майонез – 4 ст. л.;

Рослинна олія для смаження;

Сіль, чорний перець до смаку.

Для маринаду:

Вода – 0,5 ст.;

Оцет (5%) – 0,5 ст.;

Цукор – 0,5 ст.;

Сіль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі складові для приготування маринаду змішати. Цибулю нарізати кільцями, якщо велика цибулина, то можна пів кільцями і залити маринадом на годину.

Курячі серця відварити в підсоленій воді і нарізати для салату соломкою. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, щоб вийшли довгі тонкі смужки. Обсмажити моркву на сковороді з додаванням олії.

Злити маринад із цибулі, змішати цибулю з морквою та курячими серцями, все заправити майонезом. Сіль та перець додати до свого смаку.

Для різноманітності меню можна приготувати салат "Венеція" або класичний грецький салат.