Куриные окорочка по-французски: как легко приготовить изысканное блюдо
Запеченное в тесте мясо получается сочным, а сыр придает вкусу блюда еще большую насыщенность.
Французская кухня славится своей изысканностью и утонченным вкусом, поэтому неудивительно, что многие блюда пользуются огромной популярностью не только в ресторанах, но и в домашнем меню. Предлагаем приготовить на обед или ужин куриные окорочка по-французски, которые станут украшением и изюминкой любого стола.
Куриные окорочка по-французски
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – 6 шт;
- Готовое слоеное тесто – 1 кг;
- Сыр – 250 гр;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Растительное масло – 1 ст. л;
- Чеснок – по вкусу;
- Зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Окорочка хорошо помыть, просушить на бумажном полотенце, натереть солью, перцем и чесноком по вкусу. Оставить их на два часа, чтобы они хорошо пропитались.
Сыр нарезать ломтиками толщиной в полсантиметра. Аккуратно приподнять шкурку окорочков и вложить туда ломтики сыра.
Тесто раскатать тонко и нарезать полосками шириной полтора-два сантиметра и обернуть каждый окорочок полосками теста. Начинать заматывать мясо в тесто нужно с узкой стороны. Чтобы блюдо получилось румяным, можно смазать тесто желтком.
Противень смазать растительным маслом или накрыть пергаментной бумагой, разложить окорочка и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-60 минут.
Готовое блюдо украсить зеленью.