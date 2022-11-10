Куриные окорочка по-французски: как легко приготовить изысканное блюдо

Запеченное в тесте мясо получается сочным, а сыр придает вкусу блюда еще большую насыщенность.

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Французская кухня славится своей изысканностью и утонченным вкусом, поэтому неудивительно, что многие блюда пользуются огромной популярностью не только в ресторанах, но и в домашнем меню. Предлагаем приготовить на обед или ужин куриные окорочка по-французски, которые станут украшением и изюминкой любого стола.

Куриные окорочка по-французски

Ингредиенты:

Куриные окорочка – 6 шт;

Готовое слоеное тесто – 1 кг;

Сыр – 250 гр;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Растительное масло – 1 ст. л;

Чеснок – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Окорочка хорошо помыть, просушить на бумажном полотенце, натереть солью, перцем и чесноком по вкусу. Оставить их на два часа, чтобы они хорошо пропитались.

Сыр нарезать ломтиками толщиной в полсантиметра. Аккуратно приподнять шкурку окорочков и вложить туда ломтики сыра.

Тесто раскатать тонко и нарезать полосками шириной полтора-два сантиметра и обернуть каждый окорочок полосками теста. Начинать заматывать мясо в тесто нужно с узкой стороны. Чтобы блюдо получилось румяным, можно смазать тесто желтком.

Противень смазать растительным маслом или накрыть пергаментной бумагой, разложить окорочка и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-60 минут.

Готовое блюдо украсить зеленью.

Напомним, как приготовить идеальный куриный бульон.