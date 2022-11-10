Курячі стегна по-французьки: як легко приготувати вишукану страву
Запечене в тісті м'ясо виходить соковитим, а сир надає смаку страви ще більшої насиченості.
Французька кухня славиться своєю вишуканістю та витонченим смаком, тому не дивно, що багато страв користуються величезною популярністю не тільки в ресторанах, а й у домашньому меню. Пропонуємо приготувати на обід або вечерю курячі стегна по-французьки, які стануть прикрасою та родзинкою будь-якого столу.
Курячі стегна по-французьки
Складові:
- Курячі стегна — 6 шт.;
- Готове листкове тісто – 1 кг;
- Сир – 250 г;
- Сіль — до смаку;
- Перець чорний мелений – до смаку;
- Рослинна олія – 1 ст. л;
- Часник – до смаку;
- Зелень – до смаку.
Спосіб приготування:
Стегна добре помити, просушити на паперовому рушнику, натерти сіллю, перцем і часником до смаку. Залишити їх на дві години, щоб вони добре просочилися.
Сир нарізати скибочками завтовшки пів сантиметра. Акуратно підняти шкірку і вкласти туди скибочки сиру.
Тісто розкачати тонко і нарізати смужками шириною півтора-два сантиметри та загорнути кожне стегно смужками тіста. Починати загортати м'ясо у тісто потрібно з вузького боку. Щоб страва вийшла рум'яною, можна змастити тісто жовтком.
Деко змастити олією або накрити пергаментним папером, розкласти м'ясо і поставити в духовку, розігріту до 180 градусів на 40-60 хвилин.
Готову страву прикрасити зеленню.