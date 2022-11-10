Курячі стегна по-французьки: як легко приготувати вишукану страву

Запечене в тісті м'ясо виходить соковитим, а сир надає смаку страви ще більшої насиченості.

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Французька кухня славиться своєю вишуканістю та витонченим смаком, тому не дивно, що багато страв користуються величезною популярністю не тільки в ресторанах, а й у домашньому меню. Пропонуємо приготувати на обід або вечерю курячі стегна по-французьки, які стануть прикрасою та родзинкою будь-якого столу.

Курячі стегна по-французьки

Складові:

Курячі стегна — 6 шт.;

Готове листкове тісто – 1 кг;

Сир – 250 г;

Сіль — до смаку;

Перець чорний мелений – до смаку;

Рослинна олія – 1 ст. л;

Часник – до смаку;

Зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

Стегна добре помити, просушити на паперовому рушнику, натерти сіллю, перцем і часником до смаку. Залишити їх на дві години, щоб вони добре просочилися.

Сир нарізати скибочками завтовшки пів сантиметра. Акуратно підняти шкірку і вкласти туди скибочки сиру.

Тісто розкачати тонко і нарізати смужками шириною півтора-два сантиметри та загорнути кожне стегно смужками тіста. Починати загортати м'ясо у тісто потрібно з вузького боку. Щоб страва вийшла рум'яною, можна змастити тісто жовтком.

Деко змастити олією або накрити пергаментним папером, розкласти м'ясо і поставити в духовку, розігріту до 180 градусів на 40-60 хвилин.

Готову страву прикрасити зеленню.

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