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Їжа

20 варіантів начинок для конвертиків із лаваша

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Фото: Getty Images | Конвертики з лаваша

У цій добірці начинок кожен знайде собі смачне рішення.

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Відмінна закуска, приємне доповнення до святкового столу або дружніх посиденьок, швидкий, простий та універсальний перекус — усе це про конвертики з лаваша.

Основа: смужки лаваша, змащені кетчупом і майонезом за смаком

Начинки:

  • копчена ковбаса, помідор, сир;
  • смажена курка (будь-яка частина), цибуля, сир;
  • смажена курка, гриби, сир;
  • яловичий фарш і цибуля обсмажити разом, сир;
  • шинка, сир;
  • сирна начинка, можна взяти кілька видів сирів (гауда, бринза тощо);
  • смажена курка з цибулею, ананас консервований, сир;
  • крабові палички, консервована кукурудза, сир;
  • смажене куряче філе, солодкий перець;
  • відварене філе, солоні огірки, свіжі помідори;
  • сир, консервована/відварена квасоля;
  • куряче філе, сир, кукурудза, рис (без кетчупу).

Без кетчупу та майонезу:

  • сир, зелена цибуля;
  • сир, твердий сир;
  • червона риба, авокадо, огірок;
  • сирний сир, петрушка, помідор;
  • фета, твердий сир, зелень за смаком.

Солодкі начинки:

  • яблуко, кориця, цукор, вершкове масло (викласти поверх масла та скласти конвертик);
  • сир, банан, цукор за смаком;
  • волоські горіхи (можна попередньо обсмажити), цукор.

Нагадаємо, рецепт соковитих курячих гомілок у лаваші.