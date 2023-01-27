20 варіантів начинок для конвертиків із лаваша

У цій добірці начинок кожен знайде собі смачне рішення.

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Відмінна закуска, приємне доповнення до святкового столу або дружніх посиденьок, швидкий, простий та універсальний перекус — усе це про конвертики з лаваша.

Основа: смужки лаваша, змащені кетчупом і майонезом за смаком

Начинки:

копчена ковбаса, помідор, сир;

смажена курка (будь-яка частина), цибуля, сир;

смажена курка, гриби, сир;

яловичий фарш і цибуля обсмажити разом, сир;

шинка, сир;

сирна начинка, можна взяти кілька видів сирів (гауда, бринза тощо);

смажена курка з цибулею, ананас консервований, сир;

крабові палички, консервована кукурудза, сир;

смажене куряче філе, солодкий перець;

відварене філе, солоні огірки, свіжі помідори;

сир, консервована/відварена квасоля;

куряче філе, сир, кукурудза, рис (без кетчупу).

Без кетчупу та майонезу:

сир, зелена цибуля;

сир, твердий сир;

червона риба, авокадо, огірок;

сирний сир, петрушка, помідор;

фета, твердий сир, зелень за смаком.

Солодкі начинки:

яблуко, кориця, цукор, вершкове масло (викласти поверх масла та скласти конвертик);

сир, банан, цукор за смаком;

волоські горіхи (можна попередньо обсмажити), цукор.

Нагадаємо, рецепт соковитих курячих гомілок у лаваші.