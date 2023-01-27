Їжа
20 варіантів начинок для конвертиків із лаваша
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У цій добірці начинок кожен знайде собі смачне рішення.
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Відмінна закуска, приємне доповнення до святкового столу або дружніх посиденьок, швидкий, простий та універсальний перекус — усе це про конвертики з лаваша.
Основа: смужки лаваша, змащені кетчупом і майонезом за смаком
Начинки:
- копчена ковбаса, помідор, сир;
- смажена курка (будь-яка частина), цибуля, сир;
- смажена курка, гриби, сир;
- яловичий фарш і цибуля обсмажити разом, сир;
- шинка, сир;
- сирна начинка, можна взяти кілька видів сирів (гауда, бринза тощо);
- смажена курка з цибулею, ананас консервований, сир;
- крабові палички, консервована кукурудза, сир;
- смажене куряче філе, солодкий перець;
- відварене філе, солоні огірки, свіжі помідори;
- сир, консервована/відварена квасоля;
- куряче філе, сир, кукурудза, рис (без кетчупу).
Без кетчупу та майонезу:
- сир, зелена цибуля;
- сир, твердий сир;
- червона риба, авокадо, огірок;
- сирний сир, петрушка, помідор;
- фета, твердий сир, зелень за смаком.
Солодкі начинки:
- яблуко, кориця, цукор, вершкове масло (викласти поверх масла та скласти конвертик);
- сир, банан, цукор за смаком;
- волоські горіхи (можна попередньо обсмажити), цукор.
Нагадаємо, рецепт соковитих курячих гомілок у лаваші.