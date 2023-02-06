Їжа
Тонкі та смачні: 6 варіантів тіста для млинців
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Смачні млинці можна приготувати багатьма способами, використовуючи різні варіанти тіста та начинки.
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Існують десятки варіантів приготування млинців, і всі вони дуже різні. Фокус зібрав для вас одні з найпопулярніших варіантів приготування млинців.
На молоці:
- Молоко — 250 мл
- Яйця — 4 шт.
- Борошно — 150 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Рослинна олія — 2 ст. л.
- Сіль — щіпка
На майонезі:
- Тепла вода — 0,5 л
- Борошно — 9 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Ванільний цукор — 15 г
- Рослинна олія — 2 ст. л.
- Сіль — щіпка
На дріжджах:
- Молоко – 3 ст. л.
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Борошно — 220 г
- Сухі дріжджі — 7 г
На окропі:
- Окріп — 600 мл
- Молоко — 600 мл
- Борошно — 1,5 ст. л.
- Крохмаль — 1,5 ст. л.
- Яйця — 4 шт.
- Рослинна олія — 3 ст. л.
- Цукор — 3 ст. л.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Ванілін
На кефірі:
- Кефір — 200 мл
- Борошно — 1 ст. л.
- Яйце — 1 шт.
- Окріп — 0,5 склянки
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — щіпка
На воді:
- Вода — 1 склянка
- Яйце — 1 шт.
- Цукор — 1 ст. л.
- Борошно — 1 склянка
- Рослинна олія — 1 ст. л.
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