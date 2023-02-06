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Їжа

Тонкі та смачні: 6 варіантів тіста для млинців

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Фото: Getty Images

Смачні млинці можна приготувати багатьма способами, використовуючи різні варіанти тіста та начинки.

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Існують десятки варіантів приготування млинців, і всі вони дуже різні. Фокус зібрав для вас одні з найпопулярніших варіантів приготування млинців.

На молоці:

  • Молоко — 250 мл
  • Яйця — 4 шт.
  • Борошно — 150 г
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Рослинна олія — 2 ст. л.
  • Сіль — щіпка

На майонезі:

  • Тепла вода — 0,5 л
  • Борошно — 9 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Ванільний цукор — 15 г
  • Рослинна олія — 2 ст. л.
  • Сіль — щіпка

На дріжджах:

  • Молоко – 3 ст. л.
  • Яйця — 4 шт.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Борошно — 220 г
  • Сухі дріжджі — 7 г

На окропі:

  • Окріп — 600 мл
  • Молоко — 600 мл
  • Борошно — 1,5 ст. л.
  • Крохмаль — 1,5 ст. л.
  • Яйця — 4 шт.
  • Рослинна олія — 3 ст. л.
  • Цукор — 3 ст. л.
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Ванілін

На кефірі:

  • Кефір — 200 мл
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Яйце — 1 шт.
  • Окріп — 0,5 склянки
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Сіль — щіпка

На воді:

  • Вода — 1 склянка
  • Яйце — 1 шт.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Борошно — 1 склянка
  • Рослинна олія — 1 ст. л.

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