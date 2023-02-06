Тонкі та смачні: 6 варіантів тіста для млинців

Смачні млинці можна приготувати багатьма способами, використовуючи різні варіанти тіста та начинки.

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Існують десятки варіантів приготування млинців, і всі вони дуже різні. Фокус зібрав для вас одні з найпопулярніших варіантів приготування млинців.

На молоці:

Молоко — 250 мл

Яйця — 4 шт.

Борошно — 150 г

Цукор — 2 ст. л.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Сіль — щіпка

На майонезі:

Тепла вода — 0,5 л

Борошно — 9 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Ванільний цукор — 15 г

Рослинна олія — 2 ст. л.

Сіль — щіпка

На дріжджах:

Молоко – 3 ст. л.

Яйця — 4 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Борошно — 220 г

Сухі дріжджі — 7 г

На окропі:

Окріп — 600 мл

Молоко — 600 мл

Борошно — 1,5 ст. л.

Крохмаль — 1,5 ст. л.

Яйця — 4 шт.

Рослинна олія — 3 ст. л.

Цукор — 3 ст. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Ванілін

На кефірі:

Кефір — 200 мл

Борошно — 1 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Окріп — 0,5 склянки

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — щіпка

На воді:

Вода — 1 склянка

Яйце — 1 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Борошно — 1 склянка

Рослинна олія — 1 ст. л.

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