Ученые разработали идеальный рецепт блинов: потребуется всего три основных ингредиента

В новом исследовании ученые раскрыли секрет приготовления идеальной стопки блинов и рассказали, почему никогда не следует добавлять масло.

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Для приготовления блинов необходимо всего несколько ингредиентов, а потому можно подумать, что их приготовление — пустяковое дело. Но многие домашние кулинары знают, что это не всегда так уж просто и теперь ученые раскрыли секрет их приготовления, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, для идеального теста на блины потребуется всего три ключевых ингредиента: мука, молоко и яйца. У нас также может возникнуть соблазн добавить в тесто масло, но эксперт по механике жидкостей из UCL, профессор Ян Имс считает, что этого не стоит делать.

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Как приготовить идеальное тесто для блинов

Основные ингредиенты просты: мука, яйца, молоко и то, что можно использовать в качестве ароматизатора. По словам профессора Имса, секрет приготовления идеального теста заключается в соотношении ингредиентов и методе, используемом для смешивания.

Профессор Имс уделил больше времени, чем кто-либо другой, размышлениям о физике теста для блинов. Он пришел к выводу, что конечный результат определяется пекарским соотношением, которое является показателем того, сколько жидкости в вашей смеси, и толщиной вашего блина.

Для расчета пекарского соотношения необходимо разделить количество молока в миллилитрах на вес муки в граммах и умножить его на 100. Более низкое пекарское соотношение приведет к более густому тесту, в то время как более высокое соотношение даст более жидкое.

Профессор Имс измерил соотношение пекарского масла и толщину блинов по всему миру, чтобы определить точное соотношение между тестом и блином. Его расчеты свидетельствуют о том, что идеальное соотношение пекарского масла для тонкого блина в британском стиле составляет 100. Простыми словами, необходимо использовать ингредиенты в таких количествах:

200 мл молока;

100 г муки;

1-2 яйца;

щепотка соли.

Если речь идет о панкейках, следует использовать ингредиенты в таких пропорциях:

200 мл молока;

200 г муки;

2 яйца.

Как замесить тесто на блины

Когда мука смешивается с влажными ингредиентами, два белка, называемые глютенином и глиадином, объединяются, образуя длинные цепи белков глютена. Но для получения правильной текстуры требуется сложный компромисс: слишком много глютена — и блин будет жестким, а слишком мало — и у него не будет никакой структуры.

По словам Имса, тесто лучше взбивать вилкой, чтобы связать как можно больше воздуха. Это позволяет разбить все комки в тесте и развить глютен, который может связать захваченный воздух, чтобы блин оставался легким и нежным, не теряя при этом своей структуры.

Если вы хотите получить еще более тонкий блин, дайте тесту отдохнуть в течение 10–15 минут после взбивания. Это позволит нитям глютена расслабиться, поскольку белковые цепи распутываются, а мука полностью гидратируется, что приводит к получению тонкого нежного блина.

Ученые рассказали, как приготовить идеальное тесто на блины Фото: Freepik

Как приготовить идеальный блин

По словам профессора Имса, наука показывает связь между содержанием молока в блине и его типичным размером. Чем выше содержание молока, тем тоньше вы должны сделать свой блин. Простыми словами, если речь идет о тонких блинах, ученый рекомендует диаметр около 15-20 сантиметров, в то время как для панкейков идеальный диаметр — 10 сантиметров.

Между тем, чтобы получить этот идеально тонкий, хрустящий блин, он предлагает отказаться от сливочного масла в пользу растительного масла. Дело в том, что растительное масло имеет более низкую точку дымления, чем сливочное масло, поэтому может нагреваться больше, не пригорая, и легче распределяется по сковороде.

Как равномерно распределить тесто по сковороде

Профессор Матье Селье, заведующий кафедрой машиностроения в Университете Кентербери, разработал оптимальный способ наклона сковороды, чтобы тесто равномерно распределялось. Для этого следует:

резко наклонить сковороду в одном направлении, когда вы наливаете тесто, позволяя ему быстро стекать к краю сковороды;

как только все тесто достигнет одного края, держите сковороду наклоненной и вращайте ее круговыми движениями, позволяя тесту растекаться по всей окружности;

медленно уменьшайте наклон, продолжая круговые движения, пока сковорода не станет ровной.

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