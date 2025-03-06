ЗС РФ атакували Суми безпілотниками: внаслідок влучання спалахнула пожежа, є загиблий (відео)

Росіяни вдарили ударними дронами по складському приміщенні у межах міста, на місці "прильоту" є руйнування через пожежу.

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Російська армія увечері 5 березня почала атакувати українські регіони ударними безпілотниками, низка вибухів пролунала у різних областях. Моніторингові канали повідомляли про рух "Шахедів" у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Харківській областях. Під ударом опинилося також місто Суми, де зафіксовано влучання безпілотника у цивільну будівлю. Фокус зібрав інформацію про нічну атаку по місту.

Близько 21:40 години Повітряні сили України повідомили про рух безпілотників через Сумську область, які тримали курс на південь. Ударні дрони рухалися кількома групами, невдовзі одна із них дісталася обласного центру, де прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Невдовзі виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його словами, росіяни вдарили по складському приміщенні у межах міста.

Також у міській раді зазначили, що на місці влучання дрона зафіксована пожежа. Оперативні служби приїхали на місце, ДСНС працювали над ліквідацією наслідків, також на місце прибула швидка допомога та представники поліції.

Через деякий час нові безпілотники дісталися міста. Знову пролунала серія вибухів у Сумах.

Нові групи безпілотників продовжували рухатися над територією області. Близько 02:00 години ночі у Сумах знову прогриміли вибухи.

Невдовзі Кобзар уточнив деталі ворожої атаки по Сумах. За його словами, внаслідок влучання безпілотника є одна загибла людина. Про постраждалих поки що інформації немає.

Ворожа атака безпілотників наразі триває. Оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Зазначимо, що увечері 5 березня росіяни також атакували Україну балістичними ракетами. Під ударом було місто Кривий Ріг, де зафіксовано влучання у місцевий готель, відомо щонайменше про 29 постраждалих та двох загиблих.

Нагадаємо, раніше поліція попереджала про те, що ворог почав атакувати Суми новими типами ударних безпілотників. Вони небезпечні тим, що малопомітні та тихі. Про це Фокус повідомляв 25 лютого.