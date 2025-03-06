Атака РФ по Кривому Рогу: щонайменше 29 людей поранено, рятувальна операція триває (фото)

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок атаки, серед постраждалих є дитина. Аварійно-рятувальна операція триває, під завалами готелю ще можуть перебувати люди.

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Ввечері 5 березня російська армія атакувала Кривий Ріг балістичним озброєнням: ракета влучила у цивільний об'єкт — місцевий готель, у якому перебували в цей момент люди. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про "прицільний" удар ворога по цивільній інфраструктурі міста, внаслідок якого здійнялася пожежа, частина будівлі зруйнована, під завалами й досі можуть перебувати люди. Фокус зібрав всю інформацію щодо ракетного удару по Кривому Розі, відому на цей момент.

Близько 22:00 години увечері 5 березня у південних, східних та центральних регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Невдовзі у Кривому Розі прогримів вибух.

Через кілька хвилин після удару глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі про перші наслідки ворожої атаки. Він підтвердив влучання по цивільному об'єкту у Кривому Розі.

Скріншот | допис Лисака Фото: Скриншот

Невдовзі стало відомо про перших жертв балістичної атаки на Кривий Ріг. Спершу повідомлялося про одного загиблого та двох поранених внаслідок атаки.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце і здійснювали пошук постраждалих та розбирали завали. Через кілька хвилин стало відомо, що у місті внаслідок "прильоту" вже двоє загиблих і семеро постраждалих.

У Дніпропетровській обласній державній військовій адміністрації повідомили, що ситуація стрімко змінюється.

"Кількість постраждалих у Кривому Розі постійно збільшується", — зазначили у відомстві.

ДСНС ДСНС

Близько 00:40 години повідомили, що кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 28. Серед них також є дитина, як повідомили у ОВА.

Станом на 02:00 годину ночі 6 березня відомо вже про 29 поранених, серед яких є понад 20 "важких".

Наразі пошуково-рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, ліквідація наслідків ворожої атаки на Кривий Ріг триває. У місті розгорнули штаб допомоги людям.

Нагадаємо, близько 22:00 росіяни вдарили по Кривому Розі балістичною ракетою, внаслідок удару зруйнували верхній поверх готелю.