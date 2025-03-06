Атака РФ по Кривому Рогу: по меньшей мере 29 человек ранены, спасательная операция продолжается (фото)

Известно о двух погибших в результате атаки, среди пострадавших есть ребенок. Аварийно-спасательная операция продолжается, под завалами отеля еще могут находиться люди.

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Вечером 5 марта российская армия атаковала Кривой Рог баллистическим вооружением: ракета попала в гражданский объект — местный отель, в котором находились в этот момент люди. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о "прицельном" ударе врага по гражданской инфраструктуре города, в результате которого поднялся пожар, часть здания разрушена, под завалами до сих пор могут находиться люди. Фокус собрал всю информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу, известную на данный момент.

Около 22:00 часов вечером 5 марта в южных, восточных и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Вскоре в Кривом Роге прогремел взрыв.

Через несколько минут после удара глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о первых последствиях вражеской атаки. Он подтвердил попадание по гражданскому объекту в Кривом Роге.

Скриншот | сообщение Лысака Фото: Скриншот

Вскоре стало известно о первых жертвах баллистической атаки на Кривой Рог. Сначала сообщалось об одном погибшем и двух раненых в результате атаки.

Спасательные службы оперативно прибыли на место и осуществляли поиск пострадавших и разбирали завалы. Через несколько минут стало известно, что в городе в результате "прилета" уже двое погибших и семеро пострадавших.

В Днепропетровской областной государственной военной администрации сообщили, что ситуация стремительно меняется.

"Количество пострадавших в Кривом Роге постоянно увеличивается", — отметили в ведомстве.

ГСЧС ГСЧС

Около 00:40 часов сообщили, что количество раненых в результате российской атаки возросло до 28. Среди них также есть ребенок, как сообщили в ОВА.

По состоянию на 02:00 часов ночи 6 марта известно уже о 29 раненых, среди которых есть более 20 "тяжелых".

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, ликвидация последствий вражеской атаки на Кривой Рог продолжается. В городе развернули штаб помощи людям.

Напомним, около 22:00 россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой, в результате удара разрушили верхний этаж отеля.