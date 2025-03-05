ВС РФ ударили по Кривому Рогу: ракета попала в отель, снесла верхний этаж, есть погибшие (фото)

В результате удара РФ по гостинице в Кривом Роге есть двое погибших и семеро раненых, сообщили в ГСЧС. Ракета разрушила несколько номеров на верхнем этаже.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации запустили баллистическую ракету, которая попала в отель в Кривом Роге. В результате российской атаки погиб один человек, есть пострадавшие с тяжелыми ранениями. Позже количество погибших возросло. О деталях удара россиян глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал в Telegram-канале.

Первое подтверждение о попадании в Кривом Роге появилось в 22:24. Лысак сообщил, что ВС РФ ударили по объекту инфраструктуры: есть разрушения и под завалами ищут людей.

Удар РФ по Кривому Рогу — заявление Лысака 5 марта Фото: Скриншот

Через несколько минут глава ОГА рассказал о двух раненых — 43-летнем мужчине и 49-летней женщине. Чиновник пояснил, что люди получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей. Есть погибший — это 53-летний мужчина, позже добавил Лысак.

Удар РФ по Кривому Рогу — детали

Информацию о попадании в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Чиновник сообщил, что на месте удара начался пожар, а людям оказывают помощь.

Между тем появилась информация от ГСЧС. Согласно данным спасателей, из отеля удалось вывести 14 человек. Между тем в доме разрушилась лестничная клетка и под руинами здания могут находиться пострадавшие. Потом служба обновила количество погибших — отыскало тело еще одного мужчины. Количество раненых возросло с двух до семи. В 23:21 появилась информация об эвакуации с 3 и 4 этажа и дальнейшую работу по спасению людей.

На фото с места событий можно увидеть здание отеля, у которого снесло несколько номеров на верхнем этаже. Также заметно пламя от пожара, который пытаются потушить спасатели.

Удар РФ по Кривому Рогу — разрушенный отель Фото: ГСЧС

На серии других фото — кадры работы специальной техники и обломки, которые усыпали тротуар перед отелем в Кривом Роге.

Удар РФ по Кривому Рогу — руины перед гостиницей Фото: ГСЧС Удар РФ по Кривому Рогу — работа спецтехники ГСЧС Фото: ГСЧС

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики в 21:56. Указано, что ракета летит с южного направления в сторону Кривого Рога. О типе средств поражения ВС РФ и о возможных сбиваниях командование не сообщало.

Отметим, 25 февраля Фокус писал о массированной атаке ВС РФ, во время которой враг применил дроны-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты. Согласно данным Воздушных сил, пуски происходили с аэродрома "Оленья", взрывалось в Черкасской и Житомирской областях и в ряде других центральных и восточных регионов.

Напоминаем, 5 марта издание CNN рассказало, как долго Украине хватит ракет для ЗРК Patriot после прекращения помощи США.