ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу: ракета влучила в готель, знесла верхній поверх, є загиблі (фото)

Внаслідок удару РФ по готелю в Кривому Розі є двоє загиблих та семеро поранених, повідомили в ДСНС. Ракета зруйнувала кілька номерів на верхньому поверсі.

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Збройні сили Російської Федерації запустили балістичну ракету, яка влучила у готель в Кривому Розі. Внаслідок російської атаки загинула одна людина, є постраждалі з важкими пораненнями. Згодом кількість загиблих зросла. Про деталі удар ворога глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів у Telegram-каналі.

Перше підтвердження про влучання в Кривому Розі з'явилось о 22:24. Лисак повідомив, що ЗС РФ вдарили по об'єкту інфраструктури: є руйнування і під завалами шукають людей.

Удар РФ по Кривому Рогу - заява Лисака 5 березня Фото: Скриншот

За кілька хвилин глава ОВА розповів про двох поранених — 43-річного чоловіка та 49-річну жінку. Чиновник пояснив, що люди отримали серйозні травми та перебувають під наглядом лікарів. Є загиблий — це 53-річний чоловік, згодом додав Лисак.

Удар РФ по Кривому Рогу — деталі

Інформацію про влучання у Кривому Розі підтвердив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул. Посадовець повідомив, що на місці удару почалась пожежа, а людям надають допомогу.

Тим часом з'явилась інформація від ДСНС. Згідно з даними рятувальників, з готелю вдалось вивести 14 людей. Тим часом в будинку зруйнувалась сходова клітина і під руїнами будівлі можуть перебувати постраждалі. Згодом служба оновила кількість загиблих — відшукало тіло ще одного чоловіка. Кількість поранених зросла з двох до семи. О 23:21 з'явилась інформація про евакуацію з 3 та 4 поверху і подальшу роботу з порятунку людей.

На фото з місця подій можна побачити будівлю готелю, в якого знесло кілька номерів на верхньому поверсі. Також помітно полум'я від пожежі, яку намагаються загасити рятувальники.

Удар РФ по Кривому Рогу - зруйнований готель Фото: ДСНС

На серії інших фото — кадри роботи спеціальної техніки та уламки, які всипали тротуар перед готелем в Кривому Розі.

Удар РФ по Кривому Рогу - руїни перед готелем Фото: ДСНС Удар РФ по Кривому Рогу - робота спецтехніки ДСНС Фото: ДСНС

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики о 21:56. Вказано, що ракета летить з південного напрямку у бік Кривого Рогу. Про тип засобів ураження ЗС РФ та про можливі збиття командування не повідомляло.

Зазначимо, 25 лютого Фокус писав про масовану атаку ЗС РФ, під час якої ворог застосував дрони-камікадзе "Шахед" та крилаті ракети. Згідно з даними Повітряних сил, пуски відбувались з аеродрому "Олєнья", вибухало на Черкащині, Житомирщині та в низці інших центральних та східних областей.

Нагадуємо, 5 березня видання CNN розповіло, на скільки часу Україні вистачить ракет для ЗРК Patriot після припинення допомоги США.