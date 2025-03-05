"Слабке місце": який запас ракет Patriot в України, якщо не буде постачань США, — CNN

Російські балістичні ракети можна було б збивати не американськими ЗРК Patriot, а європейськими ЗРК SAMP/T, написали журналісти.

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Україна не отримає від Сполучених Штатів Америки ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, і це турбує чиновників у Києві та бійців на фронті. Американці мають ліцензію на виробництво і ЗРК, і ракет, а Європа не може покрити недостачу засобів протиповітряної оборони. Про негаразди із захистом від повітряних ударів Збройних сил Російської Федерації розповіло агентство CNN.

Журналісти отримали інформацію про запас зенітних ракет Patriot від анонімних українських чиновників. Також порозмовляли зі старшим сержантом взводу безпілотників Єгором Фірсовим та з представницею Інституту вивчення війни Катериною Степаненко. Неназваний посадовець заявив, що ракет вистачить не на довго. Водночас неясно, які обсяги встигли надійти зі США, а скільки не долетіли після рішення Білого дому про паузу в постачаннях, ідеться у статті.

"Запаси ракет Patriot у Києві можуть закінчитися за кілька тижнів", — навели журналісти слова анонімного чиновника.

Тим часом український військовий заявив, що його турбує відсутність зенітних ракет, оскільки вони захищали мирних людей далеко від фронту. Єгор Фірсов пояснив CNN, що бійці можуть змиритись з нестачею зброї на фронті, але хотіли б знати, що їхні родини в безпеці.

"Наше слабке місце в зенітно-ракетних комплексах Patriot", — впевнений військовий.

Журналісти також навели дані щодо наявних в ЗСУ комплексах ППО Patriot, які протягом трьох років війни надали країни Заходу. Вказано, що в наявності шість систем (одна батарея — 4–8 пускових установок по чотири ракети у кожній). Також вказана ціна: 1,1 млрд дол. за кожну систему, 4 млн дол. — кожна ракета. Комплекс здатен збивати гіперзвукові "Кинджали", балістичні "Іскандер", крилаті ракети, літаки ЗС РФ, нагадало CNN.

Степаненко з ISW додала, що лише американці мають ліцензію на випуск комплексів ППО та ракет Patriot. Також уточнюється, що системи ППО NASAMS і IRIS-T, які є у ЗСУ, уміють збивати крилаті ракети та БпЛА, але не балістику. Для збиття балістики підходить ЗРК SAMP/T, який випускається європейською компанією Eurosam. Втім, SAMP/T потрібно більше, ніж Patriot, і з цим є проблеми, підсумували журналісти.

Зупинення допомоги США — деталі

Зазначимо, через чотири дні після сварки президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським Білий дім повідомив про призупинення військової допомоги українцям. Водночас не взяли до уваги публікацію українського президента в соцмережі X, у якій він перепросив за непорозуміння та оприлюднив перші кроки для майбутнього перемир'я з РФ.

4 березня припинилось надходження зброї, яка вилетіла зі США та перебувала в дорозі. Ішлося про пакети допомоги, які загальмували на шляху в Україну: ймовірно, про ракети Patriot, боєприпаси для РСЗВ та артилерії. 5 березня Білий дім припинив передавати Україні усі розвідувальні дані: серед них — інформацію про пуски ракет та дронів-камікадзе, яка давала змогу підготуватись до ударів ЗС РФ.

Нагадуємо, 5 березня радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волц повідомив, що від України очікують дату перемовин з РФ. Після цього з'явилася заява глави офісу президента Андрія Єрмака: посадовець сказав, що буде зустріч з представниками Вашингтона.