"Слабое место": какой запас ракет Patriot у Украины, если не будет поставок США, — CNN

Российские баллистические ракеты можно было бы сбивать не американскими ЗРК Patriot, а европейскими ЗРК SAMP/T, написали журналисты.

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Украина не получит от Соединенных Штатов Америки ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, и это беспокоит чиновников в Киеве и бойцов на фронте. Американцы имеют лицензию на производство и ЗРК, и ракет, а Европа не может покрыть недостачу средств противовоздушной обороны. О проблемах с защитой от воздушных ударов Вооруженных сил Российской Федерации рассказало агентство CNN.

Журналисты получили информацию о запасе зенитных ракет Patriot от анонимных украинских чиновников. Также поговорили со старшим сержантом взвода беспилотников Егором Фирсовым и с представительницей Института изучения войны Екатериной Степаненко. Неназванный чиновник заявил, что ракет хватит не на долго. При этом не ясно, какие объемы успели поступить из США, а сколько не долетели после решения Белого дома о паузе в поставках, говорится в статье.

"Запасы ракет Patriot в Киеве могут закончиться через несколько недель", — привели журналисты слова анонимного чиновника.

Между тем украинский военный заявил, что его беспокоит отсутствие зенитных ракет, поскольку они защищали мирных людей далеко от фронта. Егор Фирсов объяснил CNN, что бойцы могут смириться с нехваткой оружия на фронте, но хотели бы знать, что их семьи в безопасности.

"Наше слабое место в зенитно-ракетных комплексах Patriot", — уверен военный.

Журналисты также привели данные об имеющихся в ВСУ комплексах ПВО Patriot, которые в течение трех лет войны предоставили страны Запада. Указано, что в наличии шесть систем (одна батарея — 4–8 пусковых установок по четыре ракеты в каждой). Также указана цена: 1,1 млрд долл. за каждую систему, 4 млн долл. — каждая ракета. Комплекс способен сбивать гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры", крылатые ракеты, самолеты ВС РФ, напомнило CNN.

Степаненко из ISW добавила, что только американцы имеют лицензию на выпуск комплексов ПВО и ракет Patriot. Также уточняется, что системы ПВО NASAMS и IRIS-T, которые есть у ВСУ, умеют сбивать крылатые ракеты и БПЛА, но не баллистику. Для сбивания баллистики подходит ЗРК SAMP/T, который выпускается европейской компанией Eurosam. Впрочем, SAMP/T нужно больше, чем Patriot, и с этим есть проблемы, подытожили журналисты.

Остановка помощи США — детали

Отметим, через четыре дня после ссоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Белый дом сообщил о приостановлении военной помощи украинцам. При этом не приняли во внимание публикацию украинского президента в соцсети X, в которой он извинился за недоразумение и обнародовал первые шаги для будущего перемирия с РФ.

4 марта прекратилось поступление оружия, которое вылетело из США и находилось в пути. Речь шла о пакетах помощи, которые затормозили на пути в Украину: вероятно, о ракетах Patriot, боеприпасах для РСЗО и артиллерии. 5 марта Белый дом прекратил передавать Украине все разведывательные данные: среди них — информацию о пусках ракет и дронов-камикадзе, которая позволяла подготовиться к ударам ВС РФ.

Напоминаем, 5 марта советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил, что от Украины ожидают дату переговоров с РФ. После этого появилось заявление главы офиса президента Андрея Ермака: чиновник сказал, что будет встреча с представителями Вашингтона.