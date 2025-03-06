ВС РФ атаковали Сумы беспилотниками: в результате попадания вспыхнул пожар, есть погибший (видео)

Россияне ударили ударными дронами по складскому помещению в черте города, на месте "прилета" есть разрушения из-за пожара.

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Российская армия вечером 5 марта начала атаковать украинские регионы ударными беспилотниками, ряд взрывов прогремел в разных областях. Мониторинговые каналы сообщали о движении "Шахедов" в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях. Под ударом оказался также город Сумы, где зафиксировано попадание беспилотника в гражданское здание. Фокус собрал информацию о ночной атаке по городу.

Около 21:40 часов Воздушные силы Украины сообщили о движении беспилотников через Сумскую область, которые держали курс на юг. Ударные дроны двигались несколькими группами, вскоре одна из них добралась до областного центра, где прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.

Вскоре исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил о первых последствиях вражеской атаки. По его словам, россияне ударили по складскому помещению в черте города.

Также в городском совете отметили, что на месте попадания дрона зафиксирован пожар. Оперативные службы приехали на место, ГСЧС работали над ликвидацией последствий, также на место прибыла скорая помощь и представители полиции.

Через некоторое время новые беспилотники добрались до города. Снова прозвучала серия взрывов в Сумах.

Новые группы беспилотников продолжали двигаться над территорией области. Около 02:00 часов ночи в Сумах снова прогремели взрывы.

Вскоре Кобзарь уточнил детали вражеской атаки по Сумах. По его словам, в результате попадания беспилотника есть один погибший человек. О пострадавших пока информации нет.

Вражеская атака беспилотников пока продолжается. Объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Отметим, что вечером 5 марта россияне также атаковали Украину баллистическими ракетами. Под ударом был город Кривой Рог, где зафиксировано попадание в местный отель, известно по меньшей мере о 29 пострадавших и двух погибших.

Напомним, ранее полиция предупреждала о том, что враг начал атаковать Сумы новыми типами ударных беспилотников. Они опасны тем, что малозаметны и тихие. Об этом Фокус сообщал 25 февраля.