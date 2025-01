Еще одна угроза: пожары в Калифорнии могут распространить смертоносные грибковые споры

Исследователи предупреждают, что масштабные пожары в Лос-Анджелесе могут стать причиной новой эпидемии.

7 января Лос-Анджелес всколыхнул пожар, который быстро стал масштабным: в результате были уничтожены тысячи зданий, а ученые предупредили, что последствия могут быть непредсказуемыми. Например, ранее эксперты заявили, что масштабные пожары в Калифорнии могут отравить питьевую воду. Похоже, это не единственная угроза, пишет Daily Mail.

Ученые предупреждают, что пожары могут распространить смертоносные грибковые споры за пределы их естественной среды обитания и они, вероятно, могут заразить людей. Несмотря на то, что в мире нет грибов, способных превратить людей в зомби, эксперты все больше обеспокоены тем, что споры грибов могут спровоцировать новую пандемию.

Теперь исследователи считают, что такие катастрофы, как лесные пожары в Калифорнии, вероятно, могут спровоцировать массовое заражение спорами опасных грибов. Поскольку земной климат становится все теплее, грибы часто адаптируются к более высоким температурам, что может позволить им процветать в человеческой крови, легких и даже мозге.

Напомним, что ученые уже обнаружили смертоносные грибы, способные распространяться от человека к человеку, как в "Один из нас". И теперь, когда экстремальные погодные условия повышают вероятность лесных пожаров, ученые опасаются, что смертоносные споры могут распространиться по всей стране в облаках дыма.

По словам эксперта по грибковым патогенам из Медицинского университета Граца, доктора Мартина Хенигля, в целом действительно существует вероятность того, что грибки могут вызвать пандемию. Как же лесные пожары могут сделать The Last of Us реальностью?

Известно, что изменение климата делает планету менее пригодной для жизни людей, однако она становится только лучшим местом для грибов. Отметим, что в последние годы ученые чаще беспокоятся из-за быстрого распространения грибковых инфекций за пределы их обычных ареалов. Однако стихийные бедствия, такие как лесные пожары в Лос-Анджелесе, могут привести к еще большему распространению грибковых инфекций.

По словам доктора Хенигля, люди уже приспособились к растущему числу бедствий, а потому количество жертв остается относительно стабильным. В то же время эти бедствия могут в краткосрочной и долгосрочной перспективе способствовать возникновению грибковых заболеваний, распространяя патогены с помощью ветра и дыма.

Например, статистика показывает, что в период с 2014 по 2018 од больницы Калифорнии зафиксировали увеличение количества госпитализаций с лихорадкой на 20%. Причиной стали лесные пожары и споры, переносимые дымом.

Почему грибковые инфекции ухудшаются?

Инфекции, вызываемые грибковыми патогенами, такими как стригущий лишай и грибковая инфекция, не являются новым явлением. До недавнего времени статистика заболеваний была чрезвычайно мала, в сравнении с инфекциями, вызываемыми бактериями и вирусами.

Предыдущие исследования уже показали, что из миллионов известных науке грибков, лишь около 300 способны заражать людей. Однако в последние годы число инфекций, вызванных опасными и часто совершенно новыми грибками, растет с пугающей скоростью.

Ученые полагают, что изменение климата, вероятно, стало одной из важнейших причин ускорения количества заболеваний. Но это не единственный фактор. Наша главная защита от грибковых инфекций заключается в том, что внутри наших тел слишком тепло для их выживания. В то же время грибки уникальны в том, что отлично умеют адаптироваться, в том числе и к высоким температурам. Эта угроза становится еще более серьезной из-за особенностей уникальной способности грибов к выживанию.

Почему грибковые инфекции являются такой проблемой?

Хотя быстрое распространение любого патогена было бы тревожным, грибковые патогены вызывают еще большую тревогу. По словам иммунолога по грибам в Бирмингемском университете, доктора Ребекки Драммонд, некоторые грибки особенно хорошо прячутся от иммунной системы человека, а потому иммунные клетки не способны заметить их до того, как станет слишком поздно.

Как только грибок попадает в нас, он может распространиться по любой части тела, включая кровь, легкие, почки и даже мозг. Некоторые грибки выделяют токсины, которые повреждают ткани вокруг них, но другие наносят вред, просто пробираясь сквозь плоть.

Ранее Фокус писал о том, что над Землей завис "гидроклиматический хлыст": он сделал пожар в Калифорнии в разы сильнее.