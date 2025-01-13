Вызывает судороги: необычный туман наводит страх на жителей нескольких городов (видео)

Необычно плотный туман, окутавший почти целую страну в первые дни нового года, вызвал тревогу у жителей и стал причиной многочисленных теорий заговора.

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В начале 2025 года некоторые города в США оказались окутаны густым туманом, который привел к появлению множества теорий заговора в социальных сетях. Пользователи платформ X и TikTok предположили, что этот туман, получивший название Fogvid-24, может быть искусственным химическим оружием. Об этом пишет Oddity Central.

Жители разных штатов сообщают о странных симптомах после контакта с туманом: от ощущения запаха серы и жжения в носу до усталости, затрудненного дыхания и даже лихорадки. Вирусные видео с ночной подсветкой тумана, демонстрирующие "необычные крупные частицы", вызвали бурные обсуждения в Интернете. Многие связывают туман с наблюдениями беспилотников, замеченных в небе перед его появлением.

"После часа на улице я начал непрерывно чихать, а мои глаза опухли. Было ощущение жара и судороги в животе", — рассказал один из жителей Флориды.

Несмотря на ажиотаж, ученые предлагают рациональное объяснение происходящего. Туман представляет собой естественное явление — скопление капель воды или ледяных кристаллов, образующееся при достижении точки росы. Свет от фонариков может подчеркивать видимость этих частиц, что создает иллюзию их необычности.

Что касается запахов и недомогания, эксперты объясняют это поглощением туманом загрязняющих веществ из воздуха, особенно в промышленных регионах. Высокая влажность может также вызывать затруднения с дыханием, а крошечные кристаллы льда — раздражение горла, особенно при дыхании ртом.

Хотя теории заговора продолжают набирать популярность, специалисты подчеркивают, что Fogvid-24 — это естественное явление, усиленное восприятием людей и их склонностью искать объяснение необычным событиям.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт предупреждает о скором конце западной цивилизации. Даг Кейси уже около десятилетия предупреждает о надвигающемся кризисе, изучая исторические примеры, такие как падение Римской империи. Его нынешний прогноз основан на современных явлениях, включая "культуру отмены" и упадок свободного рынка.

Также стало известно, что НЛО целых 45 минут "преследовал" самолет. Загадочный объект заметили бортпроводница и два пилота. По их словам, белые огни неожиданно сменили цвет на зеленый и были окружены неким подобием "электрического поля".