Викликає судоми: незвичайний туман наводить страх на жителів кількох міст (відео)

Незвично щільний туман, що огорнув майже цілу країну в перші дні нового року, викликав тривогу у жителів і став причиною численних теорій змови.

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На початку 2025 року деякі міста в США виявилися оповиті густим туманом, який призвів до появи безлічі теорій змови в соціальних мережах. Користувачі платформ X і TikTok припустили, що цей туман, який отримав назву Fogvid-24, може бути штучною хімічною зброєю. Про це пише Oddity Central.

Жителі різних штатів повідомляють про дивні симптоми після контакту з туманом: від відчуття запаху сірки й печіння в носі до втоми, утрудненого дихання і навіть лихоманки. Вірусні відео з нічним підсвічуванням туману, що демонструють "незвичайні великі частинки", викликали бурхливі обговорення в Інтернеті. Багато хто пов'язує туман зі спостереженнями безпілотників, помічених у небі перед його появою.

"Після години на вулиці я почав безперервно чхати, а мої очі опухли. Було відчуття жару і судоми в животі", — розповів один із жителів Флориди.

Попри ажіотаж, вчені пропонують раціональне пояснення того, що відбувається. Туман являє собою природне явище — скупчення крапель води або крижаних кристалів, що утворюється при досягненні точки роси. Світло від ліхтариків може підкреслювати видимість цих частинок, що створює ілюзію їхньої незвичайності.

Що стосується запахів і нездужання, експерти пояснюють це поглинанням туманом забруднювальних речовин із повітря, особливо в промислових регіонах. Висока вологість може також спричиняти труднощі з диханням, а крихітні кристали льоду — подразнення горла, особливо під час дихання ротом.

Хоча теорії змови продовжують набирати популярності, фахівці наголошують, що Fogvid-24 — це природне явище, посилене сприйняттям людей та їхньою схильністю шукати пояснення незвичайним подіям.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт попереджає про швидкий кінець західної цивілізації. Даг Кейсі вже близько десятиліття попереджає про кризу, що насувається, вивчаючи історичні приклади, такі як падіння Римської імперії. Його нинішній прогноз ґрунтується на сучасних явищах, включно з "культурою скасування" і занепадом вільного ринку.

Також стало відомо, що НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак. Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".