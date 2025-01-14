Ученые бьют тревогу: городские пожары стали источником новой опасности для человечества

Несмотря на прямую опасность от пламени, городские пожары скрывают еще один источник угрозы. Из-за широкого спектра разнообразных соединений, которые сгорают в городах, дым содержит сверхвысокие концентрации токсичных веществ.

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Миллионы людей потенциально подвергаются воздействию вредного дыма, поскольку пожары в Лос-Анджелесе продолжают расти. Хотя опасность выбросов от лесных возгораний широко известна, ученые только начинают анализировать сложный и токсичный состав дыма, образующегося во время пожаров в городах, пишет IFLScience.

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В отличие от лесных пожаров, которые уничтожают деревья и растения, городские пожары воспламеняют материалы, находящиеся в зданиях, транспортных средствах и на заводах, высвобождая смесь вредных химических веществ. Дым, образующийся в этих густонаселенных районах, представляет повышенную угрозу для близлежащих общин, создавая уникальные риски для здоровья из-за своего химического состава.

В 2023 году исследователи из Агентства по охране окружающей среды США (EPA) проанализировали данные 28 исследований, которые сравнивали выбросы дыма от городских и лесных пожаров. Они обнаружили, что хотя оба типа пожаров производят одинаковое количество вредных загрязнителей, таких как углекислый газ, монооксид углерода и мелкие твердые частицы, дым от городских пожаров содержит значительно более высокие концентрации дополнительных токсичных веществ.

Например, полициклические ароматические углеводороды (PAHs), которые связаны с раком и другими заболеваниями, обнаружили на три порядка выше в выбросах от городских пожаров, чем в дыме лесных пожаров.

Другие вредные химические вещества, такие как диоксины и фураны, присутствовали в концентрациях на пять-шесть порядков выше в городском дыме. Известно, что эти соединения нарушают гормональную регуляцию, ухудшают фертильность и повышают риск рака. Исследование также выявило повышенные уровни соединений бензола, толуола, этилбензола и ксилолов, что обычно ассоциируются с выхлопными газами автомобилей и сигаретным дымом, и которые связаны с раком и аутоиммунными расстройствами.

Кроме того, городские пожары высвобождают токсичные вещества, такие как фосген, образующийся при горении пластика, который может вызвать серьезные повреждения дыхательных путей. Тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и мышьяк, также загрязняют воздух во время этих событий. Учитывая широкий спектр сжигаемых материалов, сложность дыма от городских пожаров представляет собой исключительную проблему для органов здравоохранения.

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Хотя долгосрочное влияние нынешних пожаров в Лос-Анджелесе остается неопределенным, известно, что дым от масштабных пожаров распространяется на огромные расстояния, потенциально влияя на население, которое находится далеко от источника. Поскольку изменение климата приводит к более частым и интенсивным пожарам, актуальность борьбы с рисками для общественного здоровья, связанными с городскими пожарами, продолжает расти.

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