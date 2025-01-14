Учені б'ють на сполох: міські пожежі стали джерелом нової небезпеки для людства

Попри пряму небезпеку від полум’я, міські пожежі приховують ще одне джерело загрози. Через широкий спектр різноманітних сполук, які згорають у містах, дим містить надвисокі концентрації токсичних речовин.

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Мільйони людей потенційно піддаються впливу шкідливого диму, оскільки пожежі в Лос-Анджелесі продовжують рости. Хоча небезпека викидів від лісових загорянь широко відома, вчені тільки починають аналізувати складний і токсичний склад диму, що утворюється під час пожеж у містах, пише IFLScience.

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На відміну від лісових пожеж, які знищують дерева і рослини, міські пожежі запалюють матеріали, що знаходяться в будівлях, транспортних засобах і на заводах, вивільняючи суміш шкідливих хімічних речовин. Дим, що утворюється в цих густонаселених районах, становить підвищену загрозу для прилеглих громад, створюючи унікальні ризики для здоров'я через свій хімічний склад.

У 2023 році дослідники з Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) проаналізували дані 28 досліджень, які порівнювали викиди диму від міських і лісових пожеж. Вони виявили, що хоча обидва типи пожеж виробляють однакову кількість шкідливих забруднювачів, таких як вуглекислий газ, монооксид вуглецю та дрібні тверді частинки, дим від міських пожеж містить значно вищі концентрації додаткових токсичних речовин.

Наприклад, поліциклічні ароматичні вуглеводні (PAHs), які пов'язані з раком та іншими захворюваннями, виявили на три порядки вищими у викидах від міських пожеж, ніж у димі лісових пожеж.

Інші шкідливі хімічні речовини, такі як діоксини та фурани, були присутні в концентраціях на п'ять-шість порядків вищих у міському димі. Відомо, що ці сполуки порушують гормональну регуляцію, погіршують фертильність і підвищують ризик раку. Дослідження також виявило підвищені рівні сполук бензолу, толуолу, етилбензолу і ксилолів, які зазвичай асоціюються з вихлопними газами автомобілів і сигаретним димом, і які пов'язані з раком та аутоімунними розладами.

Крім того, міські пожежі вивільняють токсичні речовини, такі як фосген, що утворюється при горінні пластику, який може спричинити серйозні пошкодження дихальних шляхів. Важкі метали, такі як свинець, кадмій та миш'як, також забруднюють повітря під час цих подій. Враховуючи широкий спектр матеріалів, що спалюються, складність диму від міських пожеж становить винятковий виклик для органів охорони здоров'я.

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Хоча довгостроковий вплив нинішніх пожеж у Лос-Анджелесі залишається невизначеним, відомо, що дим від масштабних пожеж поширюється на величезні відстані, потенційно впливаючи на населення, яке знаходиться далеко від джерела. Оскільки зміна клімату призводить до частіших та інтенсивніших пожеж, нагальність боротьби з ризиками для громадського здоров'я, пов'язаними з міськими пожежами, продовжує зростати.

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