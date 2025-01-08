Является достаточно распространенным: в ВОЗ прокомментировали ситуацию с метапневмовирусом (видео)

По словам представительницы ВОЗ Маргарет Харрис, вирус впервые был обнаружен в начале 2000-х, является достаточно распространенным и постоянно циркулирует среди людей. Сейчас ситуация в Китае находится в обычных для зимы пределах.

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Метапневмовирус человека, который распространяется в Китае, не представляет серьезной угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Китае находится в обычных пределах для зимнего сезона. Власти сообщают, что загруженность больниц сейчас ниже, чем в такой же период прошлого года, и не объявлялось никаких чрезвычайных ситуаций или мер реагирования", — рассказала она.

По словам представительницы ВОЗ, метапневмовирус человека не является новым вирусом. Он был идентифицирован в 2001 году и присутствует в человеческой популяции в течение длительного времени.

По словам Маргарет Харрис, вирус является достаточно распространенным и циркулирует зимой и весной. Обычно он вызывает респираторные симптомы, подобные обычной простуде.

Метапневмовирус человека: что известно

Напомним, Китай столкнулся со вспышкой нового китайского вируса под названием метапневмовирус человека (HMPV). Его симптомы похожи на грипп и COVID-19, а распространяется воздушно-капельным путем.

Позже метапневмовирус человека обнаружили в Казахстане. Правительство страны сообщило о 30 случаях заболевания. Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения рассказали, что этот вирус является "классическим" для эпидемического сезона.

Новый китайский вирус в Украине: что известно

В Украине по состоянию на 5 января в стране было официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией. По словам врача-эпидемиолога Ольги Голубовской, реальная ситуация может быть хуже.

Впоследствии стало известно, что украинские лаборатории не могут выявить метапневмовирус человека. Врач Тарас Жиравецкий отметил, что Минздрав может отправлять пробы для исследования за границу.

Метапневмовирус: что это такое

Ольга Голубовская рассказывает, что метапневмовирус человека передается воздушно-капельным путем, а инкубационный период длится от 3 до 6 дней. Заболевание обычно длится до 10 дней, и чаще всего имеет две формы: легкую (это насморк и кашель) и тяжелую, которая может приводить к тяжелой дыхательной недостаточности. Врач рассказала об основных медицинских рекомендациях и действиях в случае появления первых симптомов.

В Центре общественного здоровья Минздрава отметили, что гражданам не стоит беспокоиться из-за сообщения о метапневмовирусе в Украине. Болезнь регулярно появляется во время ежегодных эпидемий и обычно имеет течение, легче гриппа.