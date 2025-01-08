Є досить поширеним: в ВООЗ прокоментували ситуацію з метапневмовірусом (відео)

За словами представниці ВООЗ Маргарет Гарріс, вірус вперше був виявлений на початку 2000-х, є досить поширеним та постійно циркулює серед людей. Наразі ситуація в Китаї перебуває у звичайних для зими межах.

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Метапневмовірус людини, який поширюється в Китаї, не становить серйозної загрози. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.

"Рівень захворюваності на респіраторні інфекції в Китаї перебуває у звичайних межах для зимового сезону. Влада повідомляє, що завантаженість лікарень нині нижча, ніж у такий самий період минулого року, і не оголошувалося жодних надзвичайних ситуацій чи заходів реагування", — розповіла вона.

За словами представниці ВООЗ, метапневмовірус людини не є новим вірусом. Він був ідентифікований у 2001 році та наявний у людській популяції протягом тривалого часу.

За словами Маргарет Гарріс, вірус є досить поширеним та циркулює взимку та навесні. Зазвичай він викликає респіраторні симптоми, подібні до звичайної застуди.

Метапневмовірус людини: що відомо

Нагадаємо, Китай зіткнувся зі спалахом нового китайського вірусу під назвою метапневмовірус людини (HMPV). Його симптоми схожі на грип і COVID-19, а поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Пізніше метапневмовірус людини виявили в Казахстані. Уряд країни повідомив про 30 випадків захворювання. Разом з тим, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що цей вірус є "класичним" для епідемічного сезону.

Новий китайський вірус в Україні: що відомо

В Україні станом на 5 січня в країні було офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію. За словами лікарки-епідеміологині Ольги Голубовської, реальна ситуація може бути гіршою.

Згодом стало відомо, що українські лабораторії не можуть виявити метапневмовірус людини. Лікар Тарас Жиравецький зазначив, що МОЗ може відправляти проби для дослідження за кордон.

Метапневмовірус: що це таке

Ольга Голубовська розповідає, що метапневмовірус людини передається повітряно-крапельним шляхом, а інкубаційний період триває від 3 до 6 днів. Захворювання зазвичай триває до 10 днів, і найчастіше має дві форми: легку (це нежить та кашель) й важку, яка може призводити до важкої дихальної недостатності. Лікарка розповіла про основні медичні рекомендації та дії у випадку появи перших симптомів.

В Центрі громадського здоров'я МОЗ зазначили, що громадянам не варто турбуватись через повідомлення про метапневмовірус в Україні. Хвороба регулярно з'являється під час щорічних епідемій і зазвичай має перебіг, легший за грип.