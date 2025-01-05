Наразі 13 хворих: в Україні вже зафісковано перші випадки на новий вірус з Китаю, — Голубовська

Заслужена лікарка України Ольга Голубовська закликає громадян дотримуватися профілактичних заходів, однак у випадку першим симптомів хвороби просить негайно звертатися за допомогою до лікарів.

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В Україні наразі офіційно підтверджено 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію, одна реальна кількість хворих може бути значно вищою. Про це написала лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

За словами лікарки, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період складає від 3 до 6 днів, а тривалість захворювання не перевищує десяти діб. Водночас пані Голубовська каже, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби — легка (з нежиттю та кашлем) та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності.

Фахівчиня вказує, що найбільш активний період для вірусу є період пізньої зими та навесні. Також для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби. Рентгенологічні зміни у легенях можуть включати такі ознаки, як "матове скло", ателектази та гіперроздуття.

Пані Голубовська додає, що не потрібно панікувати, а діяти відповідно до алгоритму лікування. У випадку інфікування вона радить обмежити контакти з хворими, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати під час масових заходів. Також важливо людям з групи ризику спостерігати за своїм здоров’ям — лікувати хронічні захворювання та вживати вітаміни (зокрема вітамін D) за призначенням фахівця.

Лікарка каже, що в випадку появи першим симптомів — нежить, кашель, задишка — необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану фахівчиня радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися з госпіталізацією.

"Прохання до лікарів – не зволікайте з госпіталізацією, якщо хворий щоденно прогресує. Памʼятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки та не стільки по показниках температури, як по загальному стану хворого, особливо у груп ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектра дії може бути обґрунтовано, – закликала Голубовська.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї поширюється новий вірус типу COVID-19. Сплеск випадків захворювання на метапневмовірус спостерігається в північних провінціях Китаю, особливо серед дітей до 14 років.

Пізніше стало відомо, що метапневмовірус вже виявили в Казахстані. Місцевий уряд повідомив про 30 випадків, а в МОЗ кажуть, що цей вірус є "класичним" для епідемічного сезону.