У Китаї поширюється новий вірус типу COVID-19: лікарні переповнені, — ЗМІ (відео)

Сплеск випадків захворювання на метапневмовірус спостерігається в північних провінціях Китаю, особливо серед дітей до 14 років. Симптоми схожі на застуду, але нерідко хвороба закінчується летальним результатом.

Related video

Китай зіткнувся зі спалахом нового метапневмовірусу (HMPV), його симптоми схожі на грип і COVID-19 і поширюється він повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомив китайський телеканал NDTV.

Симптоми захворювання включають кашель, лихоманку, закладеність носа і втому. Інкубаційний період триває від трьох до шести днів. Хвороба зазвичай протікає як застуда, але може призвести до пневмонії, особливо у дітей і літніх людей з ослабленою імунною системою.

Новий вірус з'явився через п'ять років після початку пандемії коронавірусу, вірус швидко поширюється, а лікарні та крематорії вже переповнені. Деякі епідеміологи стверджують, що в країні циркулюють кілька вірусів: грип H1N1, HMPV, мікоплазма пневмонії та COVID-19.

Чиновники охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією в міру поширення вірусу. Китайська влада заявляє про запровадження системи моніторингу пневмонії невідомого походження. Місцевим жителям радять не використовувати бездумно противірусні препарати для боротьби з HMPV. Вакцини від цього типу вірусу поки що немає.

Газета The Independent уточнює, що сплеск випадків захворювання HMPV спостерігається в північних провінціях Китаю, особливо серед дітей до 14 років.

Фокус раніше писав про небезпеку чергової пандемії 2025 року. Епідеміологи вважають однією з найбільших загроз людству пташиний грип H5N1.

Окрім цього, дедалі більш визнаним і важким захворюванням визнають міалгічний енцефаломієліт або синдром хронічної втоми. Ця хвороба пов'язана з тривалим перебігом COVID-19 і може проявитися через кілька років після зараження.