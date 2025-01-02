Пташиний грип, малярія чи ВІЛ: яка хвороба може перетворитися на пандемію 2025 року
У новому році очікується значний приріст рівня захворювань на пташиний грип. У різних країнах влада вже розробляє плани підготовки до можливої пандемії і закуповує мільйони доз вакцини.
Вірус COVID-19 виник раптово, швидко поширився світом і вбив мільйони людей. Відтоді багато хто турбується про появу чергової інфекційної хвороби, у 2025 році однією з найбільших загроз людству вважається пташиний грип H5N1, повідомляє видання The Conversation.
Крім цього, увага епідеміологів прикута до трьох інших головних інфекцій: малярії, ВІЛ і туберкульозу, які щорічно забирають близько 2 мільйонів життів. Найнебезпечнішими патогенами вважаються стійкі до антибіотиків і противірусних препаратів.
Пташиний грип поширений серед диких і свійських птахів. Останнім часом випадки зараження вірусом фіксують і серед великої рогатої худоби в деяких американських штатах, а також серед коней у Монголії.
У США пташиний грип підхопила 61 людина, і у 2025 році очікується значний приріст рівня захворювань. Більша частина випадків пов'язана з контактом сільгосппрацівників із хворими тваринами або питтям сирого молока.
Встановлено, що вірус H5N1 не передається від людини до людини, що істотно знижує ризик глобальної пандемії. Мутації вірусу, ймовірно, змінять картину: вірус буде здатний передаватися між людьми.
У різних країнах влада розробляє плани підготовки до можливої пандемії. У Британії закупили 5 мільйонів доз вакцини від H5N1.
Однак лікарі застерігають: не можна забувати про триваючі "повільні пандемії" серед людей. Сюди входять малярія, ВІЛ, туберкульоз та інші патогени. Боротьба з ними має першорядне значення.
Нагадаємо, у Шелтоні стався спалах H5N1 у заповіднику для великих кішок, через який померли 20 із 37 тварин, що живуть там. Загинули тигри, пуми, леопарди та інші екзотичні види.
Фокус раніше писав про кількість вірусів на Землі і на сьогодні їх налічується близько 1,67 мільйона типів. Сільське господарство стало причиною поширення хвороб, коли люди почали тісно контактувати з тваринами.