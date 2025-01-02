Пташиний грип, малярія чи ВІЛ: яка хвороба може перетворитися на пандемію 2025 року

У новому році очікується значний приріст рівня захворювань на пташиний грип. У різних країнах влада вже розробляє плани підготовки до можливої пандемії і закуповує мільйони доз вакцини.

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Вірус COVID-19 виник раптово, швидко поширився світом і вбив мільйони людей. Відтоді багато хто турбується про появу чергової інфекційної хвороби, у 2025 році однією з найбільших загроз людству вважається пташиний грип H5N1, повідомляє видання The Conversation.

Крім цього, увага епідеміологів прикута до трьох інших головних інфекцій: малярії, ВІЛ і туберкульозу, які щорічно забирають близько 2 мільйонів життів. Найнебезпечнішими патогенами вважаються стійкі до антибіотиків і противірусних препаратів.

Пташиний грип поширений серед диких і свійських птахів. Останнім часом випадки зараження вірусом фіксують і серед великої рогатої худоби в деяких американських штатах, а також серед коней у Монголії.

У США пташиний грип підхопила 61 людина, і у 2025 році очікується значний приріст рівня захворювань. Більша частина випадків пов'язана з контактом сільгосппрацівників із хворими тваринами або питтям сирого молока.

Сільське господарство стало причиною поширення хвороб

Встановлено, що вірус H5N1 не передається від людини до людини, що істотно знижує ризик глобальної пандемії. Мутації вірусу, ймовірно, змінять картину: вірус буде здатний передаватися між людьми.

У різних країнах влада розробляє плани підготовки до можливої пандемії. У Британії закупили 5 мільйонів доз вакцини від H5N1.

Однак лікарі застерігають: не можна забувати про триваючі "повільні пандемії" серед людей. Сюди входять малярія, ВІЛ, туберкульоз та інші патогени. Боротьба з ними має першорядне значення.

Нагадаємо, у Шелтоні стався спалах H5N1 у заповіднику для великих кішок, через який померли 20 із 37 тварин, що живуть там. Загинули тигри, пуми, леопарди та інші екзотичні види.

Фокус раніше писав про кількість вірусів на Землі і на сьогодні їх налічується близько 1,67 мільйона типів. Сільське господарство стало причиною поширення хвороб, коли люди почали тісно контактувати з тваринами.