Хвороба, що відбирає останні сили: вчені розповіли, що таке хронічна втома

У сучасному світі проблема браку сил може мати цілу низку причин за собою, від банальної втоми й перевтоми аж до підступних хвороб. Одна з них особливо сильно проявила себе після пандемії й досі не піддається лікуванню.

Міалгічний енцефаломієліт/синдром хронічної втоми (ME/CFS) стає дедалі більш визнаним важким захворюванням, яке отримало нову увагу на тлі пандемії COVID-19. Пов'язаний із тривалим перебігом COVID, коли симптоми зберігаються протягом кількох місяців або років після зараження, ME/CFS має схожі симптоми, але залишається таємницею для вчених. Вони спробували розібратися, чому цю виснажливу хворобу так важко лікувати, пише Salon.

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Захворювання, на яке страждають переважно жінки, особливо літні, проявляється сильною втомою, когнітивними труднощами та зниженням фізичних можливостей, однак не має ані остаточного лікування, ані стандартизованого діагностичного процесу. Професор Кріс Понтінг з Единбурзького університету, один із керівників дослідження DecodeME — найбільшого у світі дослідження ME/CFS, наголошує, що хворобу неправильно описують через її назву. Хронічна втома не є єдиним визначальним симптомом, і цей стан історично не враховувався в медичних дослідженнях, почасти через те, що він асоціюється з жінками.

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За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, пацієнти не можуть впоратися з елементарними завданнями, оскільки фізичне або розумове навантаження часто посилює симптоми — явище, відоме як постекстер'єрне нездужання. Всупереч загальноприйнятій думці, фізичні вправи можуть бути шкідливими для пацієнтів з ME/CFS. Дослідження DecodeME вивчає генетичні компоненти, які можуть пролити світло на біологічні механізми захворювання. Багато пацієнтів повідомляють, що ME/CFS починається після інфекцій, що натякає на дисфункцію імунної системи як потенційний спусковий гачок.

Доктор Чарльз Шепард, медичний радник Асоціації ME у Великій Британії, який має особистий досвід боротьби з ME/CFS, згадує, що діагноз йому поставили через два роки після перенесеної вітряної віспи. Незважаючи на свою медичну освіту, він спочатку неправильно лікував хворобу через недостатню підготовку з цього захворювання в медичних навчальних закладах. Такі стратегії лікування, як "пейсинг" — ретельне балансування активності, щоб не провокувати симптоми, приносять деяке полегшення, але далеко не завжди виліковують.

Минулі методи лікування, такі як градієнтна терапія вправами, були скасовані через їхні несприятливі наслідки. Такі дослідження, як DecodeME, спрямовані на виявлення біологічних основ ME/CFS і створення основи для потенційних методів лікування, хоча негайний прорив малоймовірний.

Всесвітня організація охорони здоров'я та інші органи визнали тривалий COVID актуальною глобальною проблемою охорони здоров'я, що зачіпає мільйони людей по всьому світу. Розуміння генетичних та імунологічних основ ME/CFS може не тільки принести користь його пацієнтам, а й дати уявлення про інші поствірусні синдроми та методи їх лікування.

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