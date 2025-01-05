Сейчас 13 больных: в Украине уже зафиксированы первые случаи нового вируса из Китая, — Голубовская

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призывает граждан соблюдать профилактические меры, однако в случае первых симптомов болезни просит немедленно обращаться за помощью к врачам.

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В Украине сейчас официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией, однако реальное количество больных может быть значительно выше. Об этом написала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По словам врача, заражение происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет от 3 до 6 дней, а продолжительность заболевания не превышает десяти суток. В то же время госпожа Голубовская говорит, что чаще всего встречаются две формы болезни — легкая (с насморком и кашлем) и тяжелая, которая может привести к тяжелой дыхательной недостаточности.

Специалист указывает, что наиболее активный период для вируса является период поздней зимы и весной. Также для подтверждения диагноза пациентам нужно проводить тестирование на выявление этой болезни. Рентгенологические изменения в легких могут включать такие признаки, как "матовое стекло", ателектазы и гиперраздутие.

Госпожа Голубовская добавляет, что не нужно паниковать, а действовать в соответствии с алгоритмом лечения. В случае инфицирования она советует ограничить контакты с больными, регулярно мыть руки, проветривать помещение и избегать во время массовых мероприятий. Также важно людям из группы риска наблюдать за своим здоровьем — лечить хронические заболевания и принимать витамины (в частности витамин D) по назначению специалиста.

Врач говорит, что в случае появления первых симптомов — насморк, кашель, одышка — необходимо обратиться к специалисту. В случаях ухудшения состояния специалист советует пациентам не медлить и соглашаться с госпитализацией.

"Просьба к врачам — не медлите с госпитализацией, если больной ежедневно прогрессирует. Помните, что тяжесть течения оценивается не только и не столько по показателям температуры, как по общему состоянию больного, особенно у групп риска. Считается, что сопутствующие инфекции с другими вирусами или бактериями могут быть триггером тяжелого течения заболевания, поэтому применение эмпирической противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия может быть обосновано, — призвала Голубовская.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае распространяется новый вирус типа COVID-19. Всплеск случаев заболевания метапневмовирусом наблюдается в северных провинциях Китая, особенно среди детей до 14 лет.

Позже стало известно, что метапневмовирус уже обнаружили в Казахстане. Местное правительство сообщило о 30 случаях, а в Минздраве говорят, что этот вирус является "классическим" для эпидемического сезона.