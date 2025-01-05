Вірус, що викликає смертельні пневмонії в Китаї, виявили в Казахстані: наскільки він небезпечний

Уряд Казахстану повідомив про 30 випадків метапневмовірусу в країні. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що цей вірус є "класичним" для епідемічного сезону.

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Метапневмовірус HMPV, який поширюється на півночі Китаю та призводить до пневмонії у дітей до 14 років і людей зі слабким імунітетом, фіксується також у Казахстані. З початку епідемічного сезону було виявлено 30 випадків. Повідомлення про це опублікувало Міністерство охорони здоров'я Республіки Казахстан.

У міністерстві зазначають, що HMPV належить до гострих респіраторних вірусних інфекцій і є одним із "класичних" вірусів, які протягом десятків років існують у багатьох країнах світу.

"Штами цього вірусу виявлені і в Казахстані, поряд з іншими видами інфекцій, які в період сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип активно циркулюють у просторі", — написали у відомстві.

За даними Міністерства охорони здоров'я РК, з 1 866 позитивних проб на негрипозні віруси з початку епідемічного сезону зразків було виявлено:

680 випадків риновірусу, що склало 36,4%;

433 випадки респіраторно-синцитіального вірусу — 23,2%;

226 проб аденовірусу — 12,1%;

206 випадків коронавірусу — 11,1%;

178 проб парагрипу — 9,5%;

113 випадків бокавірусу — 6,1%;

30 випадків метапневмовірус — 1,6 %.

Тобто з усіх випадків, за даними казахського Комітету санітарно-епідеміологічного контролю, метапневмовірус складає найменший відсоток.

Які симптоми метапневмовірусу та як від нього вберегтися

HMPV передається переважно повітряно-крапельним шляхом, іноді — контактно-побутовим. Основними симптомами захворювання є кашель, нежить, задишка, лихоманка та головний біль.

Специфічного лікування не існує, при зараженні метапневмовірусом пацієнтів лікують симптоматично.

У Міністерстві охорони здоров'я Казахстану підкреслюють, що зараз фіксується сезонний сплеск інфекційних захворювань, тому необхідно уникати місць скупчення людей та дотримуватися інших профілактичних засобів:

регулярно провітрювати приміщення;

користуватися антисептиками, обробляти руки;

не контактувати з хворими людьми;

не відправляти дітей до школи та позашкільні заняття за появи симптомів ГРВІ чи грипу;

не затягувати зі зверненням до лікаря за появи ознак захворювання.

Нагадаємо, 5 січня місцеві ЗМІ повідомляли про спалах у північних провінціях Китаї нового вірусу типу COVID-19. За словами журналістів, лікарні та крематорії в країні переповнені, а місцева влада запровадила систему моніторингу пневмонії невідомого походження та радить громадянам не приймати противірусні препарати без призначення лікаря. Специфічного лікування та вакцини від HMPV на сьогодні немає.

Раніше видання The Conversation писало про те, що перетворитися на пандемію 2025 року може пташиний грип H5N1.