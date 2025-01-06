У МОЗ розповіли про метапневмовірус, який з'явився в Україні: чи буде нова епідемія

Щоб вберегтись від метапневмовірусу достатньо вживати звичних заходів гігієни, провітрювати приміщення та не контактувати з хворими, заспокоїли українців в МОЗ.

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Громадянам не варто турбуватись через повідомлення про метапневмовірус в Україні. Хвороба регулярно з'являється під час щорічних епідемій і зазвичай має перебіг, легший за грип. За ситуацією стежать в уряді і людям краще слухати фахівців. Про те, які симптоми метапневмовірусу та чи буде нова епідемія, розповіли на сторінці Facebook Центр громадського здоров'я МОЗ.

Метапневмовірус в Україні та чи буде нова епідемія

Посадовці запевнили, що метапневмовірус в Україні — це "рутинна ситуація", яку перебуває під повним контролем Мінохоронздоров'я. У дописі вказано, що це лише один з багатьох хвороботворних організмів, про які регулярно інформують в Центрі громадського здоров'я. Громадян закликали шукати виключно офіційну інформацію про метапневмовірус в Україні.

У відповідь на питання, чи буде нова епідемія, в МОЗ наголосили, що цей різновид традиційного вірусу вже циркулював серед українців — випадки захворювання фіксували кожного минулого епідеміологічного сезону.

Симптоми метапневмовірусу

На сторінці Facebook ЦГЗ МОЗ після загальних слів про метапневмовірус в Україні описали симптоми хвороби. Згідно з даними фахівців, хвороба схожа на ознаки легкої застуди та грипу, тобто з'являються три звичні симптоми:

нежить;

кашель;

температура.

"У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення", — зауважили представники МОЗ.

Новий китайський вірус — як вберегтись

Також у дописі ЦГЗ перелічили заходи, яких варто дотримуватись після повідомлення про метапневмовірус в Україні. Новий китайський вірус не буде загрожувати, якщо:

мити руки з милом;

не контактувати з хворими;

кашляти, прикриваючи рот ліктем чи серветкою;

регулярно провітрювати кімнату.

Зазначимо, Фокус писав про метапневмовірус в Україні. Згідно з даними МОЗ, станом на 5 січня в країні виявили 13 осіб, у яких виявили новий китайський вірус. Лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська, яка оприлюднила цю інформацію, попередила українців, що у випадку появи підозрілих симптомів варто відразу звертатись до медиків. Також вона пояснила, що є дві форми хвороби: легка, яка супроводжується легким нежитем та кашлем, та важка, при якій буває дихальна недостатність.

Нагадуємо, Фокус зібрав найважливіше про новий китайський вірус: про інкубаційний період і про те, що є тести для точної діагностики.