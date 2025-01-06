Нова інфекція в Україні: чи справді метапневмовірус з Китаю небезпечніший за COVID-19

Початок року приносить нові тривожні новини з Китаю про спалах метапневмовірусу (HMPV), який може бути небезпечнішим за коронавірус. В Україні вже зареєстровано перші випадки цього захворювання. Фокус з'ясував, як реагувати на нову загрозу та чи варто панікувати.

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П'ять років назад світ шокувала новина з Китаю про новий дуже небезпечний вірус, після ця новина стала реальністю майже в кожній країні — COVID-19 поширився дуже швидко. І ось початок 2025 року і знов лякаючі новини з Китаю — новий спалах вірусу, який може бути небезпечнішим за коронавірус. Мова про метапневмовірус (HMPV), симптоми якого схожі на грип і COVID-19 і поширюється він повітряно-крапельним шляхом.

Через пару днів після новин з Китаю, лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська заявила, що в Україні вже офіційно зареєстровано 13 випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію.

Метапневмовірус: нова загроза для України?

За словами лікарки, метапневмовірус передається повітряно-крапельним шляхом, а інкубаційний період триває від 3 до 6 днів. Захворювання зазвичай триває до 10 днів, і найчастіше має дві форми:

Легка форма: нежить, кашель.

Важка форма: може призводити до важкої дихальної недостатності.

Голубовська зазначає, що пік активності вірусу припадає на пізню зиму та весну. Для підтвердження діагнозу необхідно проводити тестування, а рентгенологічні зміни в легенях можуть включати такі ознаки, як "матове скло", ателектази та гіперроздуття.

Фахівчиня наголошує, що панікувати не варто, але діяти потрібно оперативно й чітко дотримуватися медичних рекомендацій. Серед основних порад:

Обмежити контакти з хворими;

Регулярно мити руки;

Провітрювати приміщення;

Уникати масових заходів;

Особливу увагу слід приділяти людям із груп ризику, яким важливо контролювати хронічні захворювання та вживати вітаміни, зокрема вітамін D, за рекомендацією лікаря.

За появи перших симптомів (нежить, кашель, задишка) Голубовська радить негайно звертатися до лікаря. У разі погіршення стану пацієнтам не варто зволікати з госпіталізацією.

"Прохання до лікарів – не зволікайте з госпіталізацією, якщо стан пацієнта погіршується. Тяжкість перебігу оцінюється не лише за температурою, а за загальним станом хворого, особливо серед груп ризику", – наголосила Голубовська.

За її словами, супутні інфекції, викликані іншими вірусами чи бактеріями, можуть ускладнити перебіг хвороби. У таких випадках може бути виправданим застосування противірусної терапії препаратами широкого спектра дії.

Новий метапневмовірус вже в Україні?

Ці 13 випадків, про яки розповіла пані Голубовська, підтверджені лише тестуванням на імуноглобулін G. Це не є остаточним підтвердженням активної інфекції, а свідчить лише про те, що людина перенесла цю інфекцію в минулому. Так само, як це буває з іншими респіраторними інфекціями, розповів Фокусу головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

"Що стосується ПЛР-тестування, то наразі в Україні таких тестів немає. Установки для ПЛР, які залишилися після COVID-19, є, але реактивів, необхідних для підтвердження цього конкретного вірусу, ще немає. Реактиви можна замовити тільки з Європи, Китаю чи США, але їх досі не привезли. Відповідно, ми не можемо стверджувати, що виявлений вірус — це той самий, що зараз поширюється в Китаї", — каже лікар.

За словами Жиравецького, метапневмовірус — не новий і відомий з 2001 року. Це один із підтипів гострої респіраторної вірусної інфекції, подібний до пташиного грипу. Компанія Moderna вже працює над РНК-вакциною, яка перебуває на ранній стадії розробки.

"Ця хвороба найважче переноситься людьми із хронічними захворюваннями: алергіями, цукровим діабетом, метаболічним синдромом. В таких випадках можуть виникати ускладнення, як-от пневмонія. Однак немає підстав стверджувати, що це щось таке, що масово перевантажить лікарні", — продовжує лікар.

Наразі в Китаї лікарні переповнені через загострення інфекцій після COVID-19. Якщо ситуація ускладниться, може бути розгорнута глобальна кампанія з вакцинації, проте не варто стверджувати що саме цей вірус з Китаю вже є в Україні, бо немає можливості зробити відповідні тести. І як взагалі виявились ці 13 випадків, задає питання Жиравецький, адже лікарям треба було перевірити саме цих пацієнтів, замовити відповідні реактиви.

"Складається враження, що ЗМІ та фармацевтичні компанії перебільшують ситуацію, викликаючи у людей паніку та змушуючи їх масово скуповувати ліки й вітаміни. Важливо зберігати спокій і дотримуватися раціонального підходу", — наголошує лікар.

Метапневмовірус: що це таке?

Метапневмовірус (HMPV) — це респіраторний вірус, який належить до родини Paramyxoviridae і вражає дихальні шляхи. Вперше цей вірус був ідентифікований у 2001 році в Нідерландах, проте вважається, що він циркулює серед людей десятиліттями.

Основні характеристики вірусу:

Поширення: Вірус передається переважно повітряно-крапельним шляхом через кашель, чхання або тісний контакт із зараженими людьми.

Інкубаційний період: Зазвичай триває від 3 до 6 днів.

Симптоми метапневмовірусу: Вони схожі на інші респіраторні віруси, такі як грип чи RSV (респіраторно-синцитіальний вірус), і включають:

Нежить;

Кашель;

Задишку;

Підвищену температуру;

У важких випадках — дихальну недостатність.

Хто в групі ризику?

Діти до 5 років : особливо новонароджені та немовлята;

: особливо новонароджені та немовлята; Літні люди : старше 65 років;

: старше 65 років; Особи з ослабленим імунітетом: люди з хронічними захворюваннями (наприклад, діабет, серцеві хвороби) або ті, хто проходить лікування, що пригнічує імунітет (хіміотерапія, трансплантація органів).

Чим небезпечний?

Метапневмовірус може викликати як легкі симптоми, так і важкі захворювання, включаючи бронхіт, пневмонію чи загострення хронічних легеневих захворювань. У тяжких випадках пацієнти можуть потребувати госпіталізації.

Як діагностують інфекцію?

Діагноз підтверджують за допомогою лабораторних тестів, таких як ПЛР-аналіз для виявлення вірусної РНК або серологічних тестів для пошуку антитіл.

Чи існує лікування?

Специфічного лікування метапневмовірусу немає. Лікування спрямоване на полегшення симптомів:

Жарознижувальні препарати для зниження температури;

Зволоження повітря та вживання достатньої кількості рідини;

У важких випадках може знадобитися киснева терапія.

Як уберегтися?

Хоча вакцини проти метапневмовірусу наразі не існує, профілактичні заходи можуть значно зменшити ризик зараження:

Регулярне миття рук;

Провітрювання приміщень;

Використання масок у місцях скупчення людей;

Уникнення контактів із хворими.

Варто уважно стежити за своїм здоров’ям, особливо в сезон підвищеної активності респіраторних інфекцій, і за появи симптомів звертатися до лікаря.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї поширюється новий вірус типу COVID-19. Сплеск випадків захворювання на метапневмовірус спостерігається в північних провінціях Китаю, особливо серед дітей до 14 років.

Пізніше стало відомо, що метапневмовірус вже виявили в Казахстані. Місцевий уряд повідомив про 30 випадків, а в МОЗ кажуть, що цей вірус є "класичним" для епідемічного сезону.