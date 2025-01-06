В Минздраве рассказали о метапневмовирусе, который появился в Украине: будет ли новая эпидемия

Чтобы уберечься от метапневмовируса достаточно принимать привычные меры гигиены, проветривать помещение и не контактировать с больными, успокоили украинцев в Минздраве.

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Гражданам не стоит беспокоиться из-за сообщения о метапневмовирусе в Украине. Болезнь регулярно появляется во время ежегодных эпидемий и обычно имеет течение, легче гриппа. За ситуацией следят в правительстве и людям лучше слушать специалистов. О том, какие симптомы метапневмовируса и будет ли новая эпидемия, рассказали на странице Facebook Центр общественного здоровья Минздрава.

Метапневмовирус в Украине и будет ли новая эпидемия

Чиновники заверили, что метапневмовирус в Украине — это "рутинная ситуация", которая находится под полным контролем Минздрава. В заметке указано, что это лишь один из многих болезнетворных организмов, о которых регулярно информируют в Центре общественного здоровья. Граждан призвали искать исключительно официальную информацию о метапневмовирусе в Украине.

В ответ на вопрос, будет ли новая эпидемия, в Минздраве отметили, что эта разновидность традиционного вируса уже циркулировала среди украинцев — случаи заболевания фиксировали каждый прошлый эпидемиологический сезон.

Симптомы метапневмовируса

На странице Facebook ЦОЗ Минздрава, подтвердив метапневмовирус в Украине, описали симптомы болезни. Согласно данным специалистов, болезнь похожа на признаки легкой простуды и гриппа, то есть появляются три привычных симптома:

нежить;

кашель;

температура.

"По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения", — отметили представители Минздрава.

Новый китайский вирус — как уберечься

Также в заметке ЦОЗ перечислили меры, которых следует придерживаться после сообщения о метапневмовирусе в Украине. Новый китайский вирус не будет угрожать, если:

мыть руки с мылом;

не контактировать с больными;

кашлять, прикрывая рот локтем или салфеткой;

регулярно проветривать комнату.

Отметим, Фокус писал о метапневмовирусе в Украине. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 5 января в стране выявили 13 человек, у которых обнаружили новый китайский вирус. Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, которая обнародовала эту информацию, предупредила украинцев, что в случае появления подозрительных симптомов стоит сразу обращаться к медикам. Также она пояснила, что есть две формы болезни: легкая, сопровождающаяся легким насморком и кашлем, и тяжелая, при которой бывает дыхательная недостаточность.

Напоминаем, Фокус собрал самое важное о новом китайском вирусе: об инкубационном периоде и о том, что есть тесты для точной диагностики.