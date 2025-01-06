Немає ПЛР-тестів: українські лабораторії не можуть виявити метапневмовірус, — лікар

Лікар Тарас Жиравецький говорить, що МОЗ може відправляти проби для дослідження за кордон, як це робили під час пандемії COVID-19.

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Новий вірус типу COVID-19, який за повідомленнями ЗМІ шириться в Китаї, насправді не є новою хворобою. Метапневмовірус HMPV в Україні виявляють щороку під час епідемічних сезонів, а ідентифікований він був у 2001-му. Проте ПЛР-тестів для діагностування цієї інфекції в Україні зараз немає, розповів лікар Тарас Жиравецький в подкасті "Громадського радіо".

Медик припустив, що метапневмовірус міг мінімально мутувати та через це став давати нетипові симптоми. З іншого боку, населення могло стати вразливішим до інших інфекції після пандемії COVID-19.

Вірус першочергово діагностують за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції — ПЛР-тесту. Однак для цього потрібні реактиви саме для метапневмовірусу людини HMPV, яких зараз в Україні немає ані в державних, ані в приватних лабораторіях. На думку Жиравецького, після поширення згадок про "новий" китайський вірус у ЗМІ Міністерство охорони здоров'я придбає такі тести чи надсилатиме зразки для дослідження до якоїсь із закордонних лабораторій, як це робили при "ковіді".

"Поки що, відповідно, про лабораторно підтверджену наявність в Україні цього вірусу говорити рано. І ПЛР-тесту чи швидкого тесту на цю інфекцію в Україні немає", — зазначив лікар.

Метапневмовірус в Україні: що про нього відомо

5 січня про виявлення в Україні перших випадків нового вірусу з Китаю повідомила лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська. За її словами, від початку сезону інфекційних захворювань було виявлено 13 випадків метапневмовірусу людини. Лікарка зазначила, що метапневмовірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період триває від 3 до 6 днів, а сама хвороба може протікати в легкій формі з нежитем і кашлем або у важкій: з розвитком дихальної недостатності.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України 6 січня також розповіли про метапневмовірус, який з'явився в Україні та зазначили, що ця хвороба регулярно з'являється в період поширення респіраторних інфекцій і найчастіше протікає легше за грип. У міністерстві закликали українців не панікувати та запевнили, що для захисту від метапневмовірусу людини достатньо звичайних профілактичних заходів: гігієни, провітрювання приміщень і уникнення контактів із хворими.

Інфекціоніст, лікар вищої категорії, доцент Юрій Сухов попередив, що метапневмовірус небезпечний для дітей, особливо новонароджених, людей похилого віку та з важкими хронічними хворобами. Проте маку варто носити лише у приміщенні, де перебувають хворі люди.