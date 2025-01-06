Метапневмовірус небезпечний для дітей, але маски носити не треба: попередження інфекціоніста

Маску, яка могла б захистити від метапневмовірусу, не варто носити на вулиці, особливо при низькій температурі повітря, попередив інфекціоніст Юрій Сухов. Лікар також розповів, у яких випадках доречно застосувати інгалятор чи кисневий апарат.

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Аналізи крові українців покажуть, що метапневмовірус в Україні — не нова інфекція, а добре відоме захворювання, про яке знають з 50-60 рр. минулого століття. Діти шкільного віку у 99% вже зустрічались з цієї інфекцією, тоді як для новонароджених вона дійсно дещо небезпечна. Як діяти, щоб не захворіти на метапневмовірус, та як лікуватись, інфекціоніст, лікар вищої категорії, доцент Юрій Сухов розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Метапневмовірус в Україні - інфекціоніст Юрій Сухов про новий китайський вірус див. з 10:50

Метапневмовірус в Україні — що каже інфекціоніст

Сухов попередив, що для деяких категорій громадян метапневмовірус в Україні є небезпечним. З його слів, ідеться про наступні групи з ризиками ускладнень:

діти до одного року (99% школярів вже перехворіли). Інфекціоніст попередив, що метапневмовірус у дітей до року — "особливо небезпечний";

люди з онкологічними хворобами;

люди дуже старшого віку;

люди з важкими супутніми патологіями.

У ефірі телеканалу також перелічили заходи безпеки, які допоможуть захистити здоров'я від хвороби: стежити за гігієною рук, не наближатись до людей з симптомами, провітрювати кімнату. Інфекціоніст дав ще кілька порад:

не варто носити маски на вулиці в холодну пору, оскільки у такому випадку "маска навіть шкодить";

варто носити маску, якщо потрібно перебувати в одній кімнату з потенційно хворими людьми;

не можна "переходити" хворобу, оскільки це може призвести до летальних ускладнень. Тобто, захворівши, краще бути вдома і звертатись до лікарів;

якщо є інгалятори, небулайзери, то можна провести "інгаляційну терапію" в домашніх умовах;

якщо є кисневі апарати, то вони також дозволяються для кисневої терапії, яка зазвичай робиться при "будь-якій вірусній хворобі з ураженням дихальних шляхів".

Новий китайський вірус — чи існував раніше та, чи буде нова епідемія

Інфекціоніст пояснив, що громадянам не варто надто турбуватись через метапневмовірус в Україні, оскільки цією хворобою хворіли і раніше. Як доказ він запропонував здати аналіз крові і пересвідчитись, з більшість людей з ним знайомі. Тобто не ідеться про новий китайський вірус, оскільки він існує та циркулює давно. Водночас лікар зауважив, що такий тип хвороби має два піки. Перший пік — наприкінці листопада-на початку грудня, другий — наприкінці весни, у травні.

"Тобто по тих зразках, які набрані 50-60 років тому, то метапневмовірус був з 50-х років. Метапневмовірус, респіраторні, грип — були, люди хворіли і тоді", — зауважив Сухов.

Зазначимо, 6 січня Центр громадського здоров'я розповів про основні симптоми метапневмовірусу. Симптоми — такі ж, як при грипі: нежить, кашель, температура. Також посадовці пояснили, що вберегтись можна, часто миючи руки та уникаючи контактів з тими, то захворів.

Тим часом 5 грудня з'явилась публікація на Facebook епідеміологині Ольги Голубовської. Вона розповіла, що метапневмовірус в Україні вже є, виявлено 13 випадків, але може бути й більше. Крім того, лікарка пояснила, що у деяких випадках хвороба може мати важкий перебіг. На порталі Центру з контролю та профілактики захворювань у США можна дізнатись, що хвороба поширюється повітряно-крапельним шляхом, при дотику або при торканні предметів, з якими контактував хворий.

Нагадуємо, Фокус зібрав пояснення лікарів щодо того, як можна виявити метапневмовірус та чи створено спеціальні тести для діагностики.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.