Метапневмовирус опасен для детей, но маски носить не надо: предупреждение инфекциониста

Маску, которая могла бы защитить от метапневмовируса, не стоит носить на улице, особенно при низкой температуре воздуха, предупредил инфекционист Юрий Сухов. Врач также рассказал, в каких случаях уместно применить ингалятор или кислородный аппарат.

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Анализы крови украинцев покажут, что метапневмовирус в Украине — не новая инфекция, а хорошо известное заболевание, о котором знают с 50-60 гг. прошлого века. Дети школьного возраста в 99% уже встречались с этой инфекцией, тогда как для новорожденных она действительно несколько опасна. Как действовать, чтобы не заболеть метапневмовирусом, и как лечиться, инфекционист, врач высшей категории, доцент Юрий Сухов рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Метапневмовирус в Украине — инфекционист Юрий Сухов о новом китайском вирусе см. с 10:50

Метапневмовирус в Украине — что говорит инфекционист

Сухов предупредил, что для некоторых категорий граждан метапневмовирус в Украине является опасным. По его словам, речь идет о следующих группах с рисками осложнений:

дети до одного года (99% школьников уже переболели). Инфекционист предупредил, что метапневмовирус у детей до года — "особо опасен";

люди с онкологическими болезнями;

люди очень старшего возраста;

люди с тяжелыми сопутствующими патологиями.

В эфире телеканала также перечислили меры безопасности, которые помогут защитить здоровье от болезни: следить за гигиеной рук, не приближаться к людям с симптомами, проветривать комнату. Инфекционист дал еще несколько советов:

не стоит носить маски на улице в холодное время, поскольку в таком случае "маска даже вредит";

стоит носить маску, если нужно находиться в одной комнате с потенциально больными людьми;

нельзя "переходить" болезнь, поскольку это может привести к летальным осложнениям. То есть, заболев, лучше быть дома и обращаться к врачам;

если есть ингаляторы, небулайзеры, то можно провести "ингаляционную терапию" в домашних условиях;

если есть кислородные аппараты, то они также разрешаются для кислородной терапии, которая обычно делается при "любой вирусной болезни с поражением дыхательных путей".

Новый китайский вирус — существовал ли раньше и будет ли новая эпидемия

Инфекционист объяснил, что гражданам не стоит слишком беспокоиться из-за метапневмовируса в Украине, поскольку эта болезнь была и раньше. В качестве доказательства он предложил сдать анализ крови и убедиться, что большинство людей с ним знакомы. То есть речь не идет о новом китайском вирусе, поскольку он существует и циркулирует давно. В то же время врач отметил, что такой тип болезни имеет два пика. Первый пик — в конце ноября-начале декабря, второй — в конце весны, в мае.

"То есть по тем образцам, которые набраны 50-60 лет назад, то метапневмовирус был с 50-х годов. Метапневмовирус, респираторные, грипп — были, люди болели и тогда", — отметил Сухов.

Отметим, 6 января Центр общественного здоровья рассказал об основных симптомах метапневмовируса. Симптомы — такие же, как при гриппе: насморк, кашель, температура. Также чиновники объяснили, что уберечься можно, часто моя руки и избегая контактов с теми, то заболел.

Между тем 5 декабря появилась публикация на Facebook эпидемиолога Ольги Голубовской. Она рассказала, что метапневмовирус в Украине уже есть, выявлено 13 случаев, но может быть и больше. Кроме того, врач объяснила, что в некоторых случаях болезнь может иметь тяжелое течение. На портале Центра по контролю и профилактике заболеваний в США можно узнать, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем, при прикосновении или при касании предметов, с которыми контактировал больной.

Напоминаем, Фокус собрал объяснения врачей относительно того, как можно выявить метапневмовирус и созданы ли специальные тесты для диагностики.

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