Странное зрелище: в лесу найден необычный олень с ошейником и пугающими отметинами на теле (фото)

Удивительное животное обнаружил землевладелец в сельской местности — у оленя на шее заметили разноцветный ошейник с надписью.

Related video

Инцидент произошел в конце сентября прошлого года в сельской местности Миссури. По словам местного землевладельца, он неожиданно заметил молодого оленя в разноцветном ошейнике с надписью "домашнее животное", пишет Jason Deegan.

Неожиданная встреча озадачила мужчину, что побудило местные власти и экспертов по дикой природе начать расследование. После странного инцидента земледелец, заметивший двухлетнего оленя, бродящего по земле, обратился за помощью в офис шерифа округа Джефферсон. Увы, к моменту прибытия полицейских животное скрылось в лесу.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным сотрудников Департамента охраны природы Миссури, таинственные отметины на теле животного и ошейник, вероятно, указывают на то, что кто-то пытался приручить оленя. Эксперты отмечают, что инцидент вновь оживил разговоры об опасностях содержания диких животных в качестве домашних.

В то же время исследователи в очередной раз напоминают, что олени вовсе не приспособлены к жизни в неволе. По словам агента по защите дикой природы Скотта Корли, взаимодействие с оленями может быть опасным, особенно из-за риска хронической изнуряющей болезни. Отметим, что эта неизлечимая болезнь поражает нервную систему оленей, лосей и подобных видов и может распространиться при тесном контакте.

На теле оленя заметили странные надписи и ошейник Фото: Jason Deegan

Исследователи также предупредили о возможности агрессивного поведения, особенно в брачный сезон животных. В данный момент ученые сосредоточили свои усилия на поисках оленя. Также они надеются снять с него ошейник и помочь ему безопасно вернуться в естественную среду обитания.

Офис шерифа также не остался в стороне и в очередной раз напомнил о том, что с дикими животными, особенно оленями, нельзя обращаться как с домашними животными. Тем более не следует извлекать их из естественной среды обитания. Это мнение отражает растущую обеспокоенность по поводу взаимодействия человека с дикой природой и непреднамеренных последствий, которые они могут создать.

Исследователи также не исключают, что отметины на теле животного и его ошейник, вероятно, были сделаны с благими намерениями. В то же время они служат суровым напоминанием о трудностях интеграции диких животных в домашнюю среду. Эксперты по дикой природе также отмечают, что инцидент с оленем в Миссури в очередной раз подчеркивает необходимость повышения осведомленности общественности о важности сохранения диких животных в их естественной среде обитания.

Ранее Фокус писал о самом крошечном олене в мире: за более чем 60 лет впервые обнаружен новый вид Бэмби.