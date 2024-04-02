Самый крошечный олень в мире: за более чем 60 лет впервые обнаружен новый вид Бэмби

В центральных Андах Перу впервые за более полувека обнаружен совершенно новый вид оленей.

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Ранее считалось, что на планете существует только два вида крошечных оленей, известных как пудус. В зависимости от среды обитания их разделяли на южных и северных пудус. Однако теперь ученые считают, что им удалось открыть совершенно новый вид миниатюрных оленей, которые стали первым новыми видом оленей, обнаруженных в Южной Америке за последние более чем 60 лет, пишет IFLScience.

В ходе полевых исследований, находясь на севере ареала ученый Хавьер Баррио с командой заметил нечто странное в некоторых особях. По словам соавтора исследования Гильермо Д’Элиа, особи за которыми они с коллегами наблюдали, отличались от других.

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Команда приступила к анализу, чтобы выяснить, что происходит. Ученые провели генетические тесты, чтобы обнаружить различия в ДНК, а также морфологический анализ, который включал измерение и сравнение длины черепа оленей.

Результаты исследования показались, что особи, которых считали северными пудусами, на самом деле являлись двумя отдельными видами, причем один из них ранее не был известен науке. Новый вид крохотных оленей назвали Pudella carlae, в честь биолога Карлы Гаццоло, которая, согласно отчетам исследования, помогла спасти жизнь Баррио после сосудистой проблемы. Авторы исследования также предполагают, что новый вид крохотных оленей на самом деле обитает лишь в засушливых долинах перуанской Уанкабамба.

Любопытно, что открытие нового вида миниатюрных оленей также привело ученых к возрождению рода Pudella. Еще в 1913 году исследователи предлагали разделить род на два вида северных и южных пудусов, однако позже все утратили к ней интерес. Однако новое исследование предполагает, что недавно открытый вид также относится к этому роду, а потому ученые вернулись к идее 1913 года.

По словам Д’Элиа, до сих пор все еще неизвестно, как возник новый вид: он мог появиться и изолированной популяции или животных, которые колонизировались и адаптировались позже. В следующих исследованиях ученые планируют найти ответ на этот вопрос.

Авторы исследования также отмечают, что все три вида, известных пудусов, имеют свои различия: новый вид P.carlae находится посередине — их вес составляет от 7 до 9 кг, а в холке они достигают лишь 43 сантиметров. Недавно открытый вид пудусов также имеет другой оттенок, чем другие виды: крошечные олени обладают более светлыми ушами и мехом на теле.

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