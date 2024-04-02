Найкрихітніший олень у світі: за понад 60 років уперше виявлено новий вид Бембі

У центральних Андах Перу вперше за понад півстоліття виявлено абсолютно новий вид оленів.

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Раніше вважалося, що на планеті існує тільки два види крихітних оленів, відомих як пудус. Залежно від середовища проживання їх поділяли на південних і північних пудус. Однак тепер учені вважають, що їм вдалося відкрити абсолютно новий вид мініатюрних оленів, які стали першим новими видом оленів, виявлених у Південній Америці за останні більш ніж 60 років, пише IFLScience.

Під час польових досліджень, перебуваючи на півночі ареалу, вчений Хав'єр Барріо з командою помітив щось дивне в деяких особинах. За словами співавтора дослідження Гільєрмо Д'Еліа, особини, за якими вони з колегами спостерігали, відрізнялися від інших.

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Команда розпочала аналіз, щоб з'ясувати, що відбувається. Вчені провели генетичні тести, щоб виявити відмінності в ДНК, а також морфологічний аналіз, який включав вимірювання і порівняння довжини черепа оленів.

Результати дослідження показали, що особини, яких вважали північними пудусами, насправді були двома окремими видами, причому один з них раніше не був відомий науці. Новий вид крихітних оленів назвали Pudella carlae, на честь біологині Карли Гаццоло, яка, згідно зі звітами дослідження, допомогла врятувати життя Барріо після судинної проблеми. Автори дослідження також припускають, що новий вид крихітних оленів насправді мешкає лише в посушливих долинах перуанської Уанкабамба.

Цікаво, що відкриття нового виду мініатюрних оленів також привело вчених до відродження роду Pudella. Ще 1913 року дослідники пропонували розділити рід на два види північних і південних пудусів, проте пізніше всі втратили до неї інтерес. Однак нове дослідження припускає, що нещодавно відкритий вид також належить до цього роду, а тому вчені повернулися до ідеї 1913 року.

За словами Д'Еліа, досі все ще невідомо, як виник новий вид: він міг з'явитися з ізольованої популяції або тварин, що колонізувалися й адаптувалися пізніше. У наступних дослідженнях учені планують знайти відповідь на це питання.

Автори дослідження також зазначають, що всі три види, відомих пуду, мають свої відмінності: новий вид P.carlae перебуває посередині — їхня вага становить від 7 до 9 кг, а в холці вони досягають лише 43 сантиметрів. Нещодавно відкритий вид пудусів також має інший відтінок, ніж інші види: крихітні олені мають світліші вуха та хутро на тілі.

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