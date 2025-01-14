Дивне видовище: у лісі знайдено незвичайного оленя з нашийником і страшними мітками на тілі (фото)

Дивовижну тварину виявив землевласник у сільській місцевості — в оленя на шиї помітили кольоровий нашийник із написом.

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Інцидент стався наприкінці вересня минулого року в сільській місцевості Міссурі. За словами місцевого землевласника, він несподівано помітив молодого оленя в кольоровому нашийнику з написом "домашня тварина", пише Jason Deegan.

Несподівана зустріч спантеличила чоловіка, що спонукало місцеву владу та експертів з дикої природи почати розслідування. Після дивного інциденту хлібороб, який помітив дворічного оленя, що блукав землею, звернувся по допомогу в офіс шерифа округу Джефферсон. На жаль, до моменту прибуття поліціянтів тварина зникла в лісі.

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За даними співробітників Департаменту охорони природи Міссурі, таємничі відмітини на тілі тварини та нашийник, ймовірно, вказують на те, що хтось намагався приручити оленя. Експерти зазначають, що інцидент знову пожвавив розмови про небезпеки утримання диких тварин як домашніх.

Водночас дослідники вкотре нагадують, що олені зовсім не пристосовані до життя в неволі. За словами агента із захисту дикої природи Скотта Корлі, взаємодія з оленями може бути небезпечною, особливо через ризик хронічної виснажливої хвороби. Зазначимо, що ця невиліковна хвороба вражає нервову систему оленів, лосів і подібних видів і може поширитися під час тісного контакту.

На тілі оленя помітили дивні написи та нашийник Фото: Jason Deegan

Дослідники також попередили про можливість агресивної поведінки, особливо в шлюбний сезон тварин. Наразі вчені зосередили свої зусилля на пошуках оленя. Також вони сподіваються зняти з нього нашийник і допомогти йому безпечно повернутися в природне середовище існування.

Офіс шерифа також не залишився осторонь і вкотре нагадав про те, що з дикими тваринами, особливо оленями, не можна поводитися як із домашніми тваринами. Тим паче не слід витягувати їх із природного середовища існування. Ця думка відображає стурбованість з приводу взаємодії людини з дикою природою і ненавмисних наслідків, які вони можуть створити.

Дослідники також не виключають, що відмітини на тілі тварини та її нашийник, імовірно, були зроблені з благими намірами. Водночас вони слугують суворим нагадуванням про труднощі інтеграції диких тварин у домашнє середовище. Експерти з дикої природи також зазначають, що інцидент з оленем у Міссурі вкотре наголошує на необхідності підвищення обізнаності громадськості щодо важливості збереження диких тварин у їхньому природному середовищі існування.

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