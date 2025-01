Женщину приговорили к 12 годам за поджог дома с помощью чипсов

Инцидент произошел 11 августа 2023 года. Женщина использовала чипсы в качестве горючего материала для разжигания огня.

Жительница штата Миссури в США, 44-летняя Патрисия Уильямс, признала себя виновной в поджоге первой степени в августе 2023 года и была приговорена к 12 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Need To Know.

Поджигательница попала на кадры видеонаблюдения, когда покупала бензин в округе Грин за 2 доллара на ближайшей заправке. После этого она вошла в дом и вылила горючее из бутылки из-под газировки на кучу одежды и на пол.

Женщина подожгла чипсы марки Takis и бросила горящий пакет на пропитанную бензином одежду, в результате чего дом загорелся, говорится в судебных документах.

Патрисия Уильямс

Уильямс призналась, что использовала закуску для разжигания огня, зная, что она воспламенится из-за высокого содержания в ней жира.

Трое человек смогли выбраться из горящего дома, не пострадав, и сообщив о поджигательнице в полицию.

Правоохранители обнаружили ее с сажей на лице. Женщина пожаловалась на отравление дымом, после чего ее сначала доставили в местное отделение неотложной помощи, а затем отправили в тюрьму округа.

Причина поджога дома Патрисией Уильямс неизвестны.

