Чипсы из макарон: рецепт необычного, но очень вкусного блюда

К таким чипсам подойдет любой соус.

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Чипсы из макарон – блюдо, которые вы вряд ли пробовали. Кулинарный блогер Кристин Азизян рассказала и показала, как их приготовить. Они готовятся быстро, получаются очень вкусными и больше всего порадуют детей.

Чипсы из макарон

Ингредиенты:

макароны (любой формы, желательно из твердых сортов пшеницы) – 200-300 гр;

соль, паприка, чеснок ароматные травы по вкусу;

оливковое или любое другое растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Макароны отварить до готовности и слить воду. Перед тем, как жарить макароны, необходимо, чтобы они были почти сухие. Добавить к ним приправы, посолить, добавить масло, смешать выложить на противень одним слоем и запечь на протяжении 15-20 минут в духовке, разогретой до 190 градусов.

Когда макароны готовы, они румяные и хрустящие.

Такие чипсы задерживаются на столе ненадолго и быстро заканчиваются. Их можно подавать с любым соусом.

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