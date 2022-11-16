Картофельные чипсы в духовке: пошаговый рецепт

Чипсы, приготовленные дома, не уступают по вкусу магазинным, но не содержат вредных добавок.

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Чипсы – лакомство, которое особенно любят дети. Однако магазинный продукт сложно назвать полезным, поэтому предлагаем приготовить их в домашних условиях, где вы гарантированно будете знать, что предлагаете своему ребенку натуральный продукт без вкусовых добавок. Готовятся они очень просто и не требуют дорогих ингредиентов.

Картофельные чипсы в духовке

Ингредиенты:

Картофель (средний или крупный) – 300 гр;

Растительное масло – 2 ст. л;

Соль – щепотка;

Сладкая молотая паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистить, хорошо промыть и порезать тонкими кружочками толщиной не более двух миллиметров. картофель, уже нарезанный, сложить в глубокую посуду и залить на две-три минуты холодной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Затем воду необходимо слить, а картофель выложить на бумажное или вафельное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу со слайсов.

Через несколько минут кружочки картофеля сложить в миску, перемешать их с солью, паприкой и растительным маслом. Если не нравится паприка, можно использовать другие специи, исходя из собственных предпочтений.

Взять мелкий противень, застелить его пергаментной бумагой, а уже на нее разложить картофельный слайсы в один слой. Накрыть все еще одним листом пергамента. Это необходимо, чтобы картофель не подгорел.

Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут, пока чипсы станут золотистыми. В зависимости от толщины слайсов и качества духовки регулируется время запекания.

Готовые чипсы могут быть немного мягкими, но, когда они остывают, становятся хрустящими.

Картофельные чипсы, приготовленные в духовке, остудить, выложить в миску и можно подавать на стол. Аппетитные, хрустящие чипсы лучше всего подавать с кетчупом.

Напомним, как приготовить идеальную жареную картошку.