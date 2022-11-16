Картопляні чипси в духовці: покроковий рецепт

Чипси, приготовані вдома, не поступаються смаком магазинним, але не містять шкідливих добавок.

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Чипси — ласощі, які особливо люблять діти. Проте магазинний продукт складно назвати корисним, тому пропонуємо приготувати їх у домашніх умовах, де ви гарантовано знатимете, що пропонуєте своїй дитині натуральний продукт без смакових добавок. Готуються вони просто та не вимагають дорогих інгредієнтів.

Картопляні чипси в духовці

Складові:

Картопля (середня або велика) — 300 гр;

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Сіль — дрібка;

Солодка мелена паприка — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, добре промити й порізати тонкими кружальцями завтовшки не більше за два міліметри. Картоплю, вже нарізану, скласти в глибокий посуд і залити на дві-три хвилини холодною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю.

Потім воду необхідно злити, а картоплю викласти на паперовий або вафельний рушник, щоб забрати зайву вологу зі слайсів.

Через кілька хвилин кружечки картоплі скласти в миску, перемішати їх із сіллю, паприкою та олією. Якщо не подобається паприка, можна використовувати інші спеції, виходячи з власних уподобань.

Узяти дрібне деко, застелити його пергаментним папером, а вже на нього розкласти картопляні слайси в один шар. Накрити ще одним листом пергаменту. Це необхідно, щоб картопля не підгоріла.

Відправити лист у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, приблизно на 20-25 хвилин, поки чипси стануть не золотистими. Залежно від товщини слайсів і якості духовки регулюється час запікання.

Готові чипси можуть бути трохи м'якими, але, коли вони остигають, стають хрусткими.

Картопляні чипси, приготовані в духовці, остудити, викласти в миску та подавати на стіл. Апетитні, хрусткі чипси найкраще подавати з кетчупом.

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