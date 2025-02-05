Чіпси з макаронів: рецепт незвичайної, але дуже смачної страви

До таких чіпсів підійде будь-який соус.

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Чіпси з макаронів — страва, яку ви навряд чи куштували. Кулінарна блогерка Крістін Азізян розповіла і показала, як їх приготувати. Вони готуються швидко, виходять дуже смачними і найбільше потішать дітей.

Чіпси з макаронів

Інгредієнти:

макарони (будь-якої форми, бажано з твердих сортів пшениці) – 200-300 г;

сіль, паприка, часник, ароматні трави за смаком;

оливкова або будь-яка інша рослинна олія – 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Макарони відварити до готовності та злити воду. Перед тим, як смажити макарони, необхідно, щоб вони були майже сухі. Додати до них приправи, посолити, додати олію, змішати, викласти на деко одним шаром і запекти протягом 15-20 хвилин у духовці, розігрітій до 190 градусів.

Коли макарони готові, вони рум'яні та хрусткі.

Такі чіпси затримуються на столі ненадовго і швидко закінчуються. Їх можна подавати з будь-яким соусом.

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