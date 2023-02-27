Самая большая ошибка: женщина съела чипс в форме сердца, который стоил огромных денег

В Великобритании сотрудница супермаркета случайно съела чипс, который имел идеальную форму сердца. Она не осознавала, что стоимость этого чипса составляет 100 тысяч фунтов

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В прошлом декабре компания Walkers, которая занимается производством чипсов, запустила кампанию "охоты" на чипсы в форме сердца. Покупатель, который найдет в упаковке картофельный чипс в форме сердца, получит возможность выиграть 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Lad Bible.

Компания сообщила о запуске конкурса, который продлится до марта 2023 года в Twitter и Instagram. Однако не все были в курсе этой акции, включая сотрудницу супермаркета Дон Сагар, которая является матерью двоих детей. В середине текущего месяца она случайно заметила картофельный чипс с идеально симметричной формой сердца.

Женщина сфотографировала снек и отправила его своим знакомым. Те попытались объяснить ей, что это лакомство стоит целое состояние, но не успели — Сагар быстро съела его. После осознания этого она сказала, что чувствовала себя "разбитой".

[ + – ] Чипс стоил целое состояние, но Сагар быстро съела его Фото: Featured Image Credit

"Знаете что, это не конец света, не правда ли? Это сделало бы мою жизнь немного счастливее, но у меня нет денег, поэтому это не имеет значения", – рассказала девушка после неприятной ситуации.

Дон изменила свой подход к работе из-за существенной ошибки. Теперь она призывает покупателей внимательно изучать содержимое каждой пачки, чтобы обнаружить чипсы необычной формы.

Компания Walkers высказала свое мнение о данной ситуации, заявив, что они "очень расстроены" случившимся, но добавили, что "все еще возможно исправить".

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