Найбільша помилка: жінка з'їла чипс у формі серця, який коштував величезних грошей

У Великій Британії співробітниця супермаркету випадково з'їла чипс, який мав ідеальну форму серця. Вона не усвідомлювала, що вартість цього чипса складає 100 тисяч фунтів.

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Минулого грудня компанія Walkers, яка займається виробництвом чипсів, запустила кампанію "полювання" на чипси у формі серця. Покупець, який знайде в упаковці картопляний чипс у формі серця, матиме змогу виграти 100 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Lad Bible.

Компанія повідомила про запуск конкурсу, який триватиме до березня 2023 року у Twitter та Instagram. Проте не всі були в курсі цієї акції, включаючи співробітницю супермаркету Дон Сагар, яка є матір'ю двох дітей. У середині місяця вона випадково помітила картопляний чипс із ідеально симетричною формою серця.

Жінка сфотографувала снек і відправила його своїм знайомим. Ті спробували пояснити їй, що ці ласощі варті цілого статку, але не встигли — Сагар швидко з'їла його. Після усвідомлення цього вона сказала, що почувалася "розбитою".

[ + – ] Чипс коштував цілий статок, але Сагар швидко з'їла його Фото: Featured Image Credit

"Знаєте що, це не кінець світу, чи не так? Це зробило б моє життя трохи щасливішим, але в мене немає грошей, тому це не має значення", — розповіла дівчина після неприємної ситуації.

Дон змінила свій підхід до роботи через суттєву помилку. Тепер вона закликає покупців уважно вивчати вміст кожної пачки, щоб знайти чипси незвичайної форми.

Компанія Walkers висловила свою думку про цю ситуацію, заявивши, що вони "дуже засмучені", але додали, що "все ще можливо виправити".

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